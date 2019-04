EYT çıkacak mı? EYT yasası son durum ne? EYT’liler seçimlerde etkili oldu mu?

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye’nin gündeminden hiç düşmüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar 1999 yılında çıkan yasa nedeniyle primlerini doldurmuş olmalarına rağmen emekli olamıyorlar. EYT mağduru binlerce vatandaş, hem 24 Haziran genel seçimleri hem de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde EYT yasasının çıkması için seslerini duyurmak istedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT gündemimizde yok derken, muhalefet ise EYT yasasının çıkmasında yana oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde başta EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka madurlarının tercihleri sandıkta etkili olduğu görüşünde. Peki EYT çıkacak mı? EYT yasası son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlar kamuoyunun bildiği EYT son dakika bugün yeni gelişme var mı?' sorusu 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası Emeklilikte Yaşa Takılanlartarafından an be an merak ediliyor. Sayıları binleri bulan vatandaşlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümetten gelecek olan son dakika açıklamaya odaklandı. 31 Mart 2019 yerel seçimler sürecinde her daim Türkiye'nin bir numaralı gündemi olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu ile ilgili yeni gelişmeler, EYT son dakika haberleri ile emeklilikte yaşa takılanlar yasasında yeni açıklamaların olup olmayacağı konusunda 31 Mart seçimleri sonrasında da oldukça merak edilmekte. 31 Mart yerel seçim sonuçlarına etkisinin de olduğu emeklilikte yaşa takılanların sorununa ilişkin Meclis'te yeni gelişmelerin olup olmayacağı merak konusu. Peki, 2019'da EYT son durum nedir? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor...

EYT son dakika bugün yeni haber var mı? 5 Nisan 2019 EYT’de son durum gelişmesi merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT’liler yasanın çıkmasını bekliyor. Yerel seçimlerin ardından gözler EYT’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. EYT haberlerindeki yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli yapmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken emeklilik ile ilgili gelen soruları şu şekilde cevap verdi, "Bizim gündemimizde erken emekli meselesi vardır. Parti programımızda da vardır. Şimdiki seçim arefesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Eğer Türkiye'nin ekonomik şartlarını olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir." İşte EYT hakkında merak edilen detaylar…

EYT’de kim ne söyledi?

Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için merakla beklenen son dakika açıklaması geldi. Erken emeklilik için 2019 yerel seçim öncesi EYT yasasının çıkarılmasını bekleyen vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi. Kamuoyunun gündemini meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) hakkında yapılan son dakika açıklamalar ve yeni gelişmeleri sizlere bu haberimizde aktarmaya devam edeceğiz.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan EYT(Emeklilikte yaşa takılanlar) ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

1999 yılında bu yana zaman zaman aralıklarla gündeme gelen 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' konusu, son aylarda kamuoyunda yoğun şekilde tartışılıyor. Kanunda belirtilen prim gün sayısını doldurmalarına karşın yaş şartı nedeniyle emekli aylığı alamayan pek çok vatandaş, konuya dair gelişmeleri anbean yakından takip etmeye devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan burada EYT konusuna da değindi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti.

MHP EYT'ye evet mi diyecek?

MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Nazlı Çelik tarafından canlı yayında, “EYT ile ilgili düzenleme seçim bildirgenizde vardı buna rağmen kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi bu konuyla ilgili nasıl bir adım atmayı planlıyor?” diye soruldu.

Bahçeli ise, “Bizim seçim beyannamemizde bu konu var. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir teklif de sundular. Ancak 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Birde bunun şu anki maliyeti Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde ille de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta 10 gün kala böyle bir popülist politika uygulanmaz. Seçim sonuçları belli olur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunulabilir.” İfadelerini kullandı.

EYT’de çalışma yok

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin soruya ise Muş, "EYT ile alakalı herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

Emeklilikte yaşa takılmak ne anlama geliyor?

E-devlet platformunda (turkiye.gov.tr) 4A, 4B veya 4C hizmet dökümünüzdeki bilgilere göre “normal şartlarda ne zaman emekli olurum?” aracı iş gününüzü ve emekli olabileceğiniz yılı gösteriyor. Söz konusu araçta iş gününüzün emekli olabileceğiniz yaştan önce biteceğini görebilirsiniz. İşte bu duruma emeklilikte yaşa takılmak deniyor. Yani emekli olmak için gerekli asgari iş gününü tamamladıktan sonra yasaya göre emekli olabileceğiniz yaşı beklemeniz gerekiyor.

Erkekler kaç yaşında emekli oluyor?

08.09.1976’dan önce sigortalı olan SSK’lılardan 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün sigortalı olan veya 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber 25 yıldan beri sigortalı olan ve en az 5000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren e emekli olabilmeleri için 60 yaşını doldurmaları yani 61 yaşından gün almaları ve en az 7000 gün iş gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

01.05.2018 gününden sonra sigortalı çalışmaya başlayan erkeklerin emeklilik şartları 7200 iş gününü tamamladıkları tarihe göre değişmektedir. Buna göre emeklilik tablosu şu şekildedir:

1) 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş

2) 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

3) 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş

4) 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş

5) 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

6) 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

Kadınlar kaç yaşında emekli oluyor?

İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olarak çalışmaya başlamanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor. Yine kadınlarda da iş gününün tamamlanacağı tarihe göre emekli olmayaşı değişmektedir.

3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;

23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,

24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında,

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,

24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında, 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebiliyorsunuz.

SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SSK yaş haddinden emekli olabiliyorsunuz.