EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? sorularının cevabı netlik kazandı!

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna Meclis'ten son dakika müjdesini bekleyen milyonlarca EYT'leler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT için Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesinden sonra EYT'nin çıkacağını ümit ediyordu. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. 2020 bütçesinde EYT çıkacak mı? EYT ne zaman Çıkacak? 2020'de EYT çıkar mı? sorularının cevabına ilişkin ip ucu niteliğinde flaş bir gelişme yaşandı. Emekli, memur, EYT'li milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2020 bütçesine ilişkin teklif Meclis'e sunuldu. Bütçe teklifinde EYT'ye kaynak aktarılmadı. İşte EYT bugün son durum haberleri.

Emekli, memur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı.

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi. Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

EYT’de üç yöntem açıklanmıştı

EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden birinci yöntem, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılıyor. Çalışma günü ve prim sayısı dikkate alınarak emekli olma imkanı getiriliyor. Buna göre 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecek.

Üçüncü yöntem ise EYT'lilerin de başından beri beklediği ve arzu ettiği bir düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.