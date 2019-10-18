0553 313 94 23

EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? sorularının cevabı netlik kazandı!

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna Meclis'ten son dakika müjdesini bekleyen milyonlarca EYT'leler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT için Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesinden sonra EYT'nin çıkacağını ümit ediyordu. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. 2020 bütçesinde EYT çıkacak mı? EYT ne zaman Çıkacak? 2020'de EYT çıkar mı? sorularının cevabına ilişkin ip ucu niteliğinde flaş bir gelişme yaşandı. Emekli, memur, EYT'li milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2020 bütçesine ilişkin teklif Meclis'e sunuldu. Bütçe teklifinde EYT'ye kaynak aktarılmadı. İşte EYT bugün son durum haberleri.

18 Ekim 2019 Cuma 10:52
EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? sorularının cevabı netlik kazandı!

Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna Meclis'ten son dakika müjdesini bekleyen milyonlarca EYT'leler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT için Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesinden sonra EYT'nin çıkacağını ümit ediyordu. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. 2020 bütçesinde EYT çıkacak mı? EYT ne zaman Çıkacak? 2020'de EYT çıkar mı? sorularının cevabına ilişkin ip ucu niteliğinde flaş bir gelişme yaşandı. Emekli, memur, EYT'li milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2020 bütçesine ilişkin teklif Meclis'e sunuldu. Bütçe teklifinde EYT'ye kaynak aktarılmadı. İşte EYT bugün son durum haberleri.

Emekli, memur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı. 

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi. Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

EYT’de üç yöntem açıklanmıştı

EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor. Üç yöntemden birinci yöntem, 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecek.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılıyor. Çalışma günü ve prim sayısı dikkate alınarak emekli olma imkanı getiriliyor. Buna göre 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecek.

Üçüncü yöntem ise EYT'lilerin de başından beri beklediği ve arzu ettiği bir düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:52
  1. EYT çıkacak mı?
  2. EYT ne zaman çıkacak?
  3. eyt son dakika
  4. eyt ne zaman meclise gelecek
  5. EYT ne zaman meclise gelecek?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MÜSİAD, dünyanın dört bir yanından bin işadamını Bosna Hersek’te buluşturdu
    1. MÜSİAD, dünyanın dört bir yanından bin..
    2. Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının..
    3. İstanbul'a gelen turist sayısı, nüfus..
    4. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet..
    5. Tekirdağ'da 23 kaçak göçmen yakalandı
    6. EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak?..
    7. “Türk tarih dizileri, bizlere umut..
    8. El-Melik ne demek? El-Melik anlamı..
    9. Mehmet Balıkçılar kimdir? Nusaybin..
    10. Erdoğan imzayı attı! Yeni kuruma 357..
    11. Lütfi Kibiroğlu dualarla anıldı
    12. Osman Doğramacı kimdir? Yüksekova..
    13. HDP'li Hakkari Belediyesine kayyım..
    14. Avrupa ülkesinden büyük küstahlık!..
    15. Savcılık harekete geçsin! Homolar..
    16. Dolar düştü mu son dakika haberi:..
    17. Adana'da sahte içki operasyonu! 209..
    18. Valilik: 34 bin 397 kaçak göçmen geri..
    19. Siyasi parti binalarına..
    20. Kırıkkale'de şüpheli ölüm!
    21. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olaylı..
    22. Meclis çatısı altında Türkiye’ye ihanet
    23. HDP'li belediyelere kayyım atandı!
    24. Cenazeye gidenleri taşıyan otobüs..
    25. Beşiktaş başkent deplasmanında
    26. Cansuyu: Keşmir’e yardım koridoru..
    27. Dev kaplumbağaların yuvası eski köle..
    28. Christoph Daum'dan küstah Almanlara..
    29. 'Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele..
    30. James Jeffrey ağzındaki baklayı çıkardı!
    Ağar Fırat'ın doğusundaki gizli aktörü açıkladı!
    Ağar Fırat'ın doğusundaki gizli aktörü açıkladı!
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2019
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Erdoğan o mektubu aldıktan sonra harekatın emrini verdi!
    Erdoğan o mektubu aldıktan sonra harekatın emrini verdi!