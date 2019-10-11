EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler

EYT son dakika haberleri milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar tarafından yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, primi ve yılı doldurduğu halde yaş şartına takılanları umutlandıracak adımı attı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’e talimat verdi. Bilgin, EYT’lilerle zaman zaman bir araya gelip EYT konusunda istişarelerde bululacak. Vedat Bilgin EYT konusunda “Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak” dedi. EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır, EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler emekli olur ya da kimler emekli olamaz? EYT’de sonucunun ne olacağı yakından takip edilmekte.

EYT'de son dakika gelişmesi var mı? Emeklilik için yaşı bekleyenlerin uzun soluklu mücadelesi neticesinde EYT ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini belirterek, "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin, "Emeklilikte yaşa takılanlar homojen bir grup değil, değerlendiriliyor. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak" açıklamalarına yer verdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır, EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler emekli olur ya da kimler emekli olamaz? EYT’de sonucunun ne olacağı, çalışmadan nasıl bir sonuç çıkacağı henüz belli değil.

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