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EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler

EYT son dakika haberleri milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar tarafından yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, primi ve yılı doldurduğu halde yaş şartına takılanları umutlandıracak adımı attı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’e talimat verdi. Bilgin, EYT’lilerle zaman zaman bir araya gelip EYT konusunda istişarelerde bululacak. Vedat Bilgin EYT konusunda “Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak” dedi. EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır, EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler emekli olur ya da kimler emekli olamaz? EYT’de sonucunun ne olacağı yakından takip edilmekte. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler.

11 Ekim 2019 Cuma 19:00
EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler

EYT son dakika haberleri milyonlarca emeklilikte yaşa takılanlar tarafından yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, primi ve yılı doldurduğu halde yaş şartına takılanları umutlandıracak adımı attı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’e talimat verdi. Bilgin, EYT’lilerle zaman zaman bir araya gelip EYT konusunda istişarelerde bululacak. Vedat Bilgin EYT konusunda “Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak” dedi. EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır, EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler emekli olur ya da kimler emekli olamaz? EYT’de sonucunun ne olacağı yakından takip edilmekte.

EYT'de son dakika gelişmesi var mı? Emeklilik için yaşı bekleyenlerin uzun soluklu mücadelesi neticesinde EYT ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, bu konuda bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini belirterek, "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor." şeklinde  konuştu.

Cumhurbaşkanımız Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin, "Emeklilikte yaşa takılanlar homojen bir grup değil, değerlendiriliyor. Bu konuda durumu çok farklı olan kimseler var. Çalışmalarımız uzun soluklu olacak" açıklamalarına yer verdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır, EYT ne zaman çıkar? EYT çıkarsa kimler emekli olur ya da kimler emekli olamaz? EYT’de sonucunun ne olacağı, çalışmadan nasıl bir sonuç çıkacağı henüz belli değil.

EYT çıkarsa kimler, ne zaman emekli olacak? EYT’de en avantajlı kimler?

EYT ile kimler emekli olacak? EYT çıksa bile emekli olamayacaklar kimler?

EYT’de olduğu gibi stajyer ve çıraklar emeklilikte yaşa takılır mı?

EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak? EYT son durum ne?

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 19:00
  1. EYT çalışmaları ne zaman tamamlanır
  2. EYT ne zaman çıkar?
  3. EYT çıkarsa kimler emekli olur
  4. eyt ile kimler emekli olamaz?
  5. EYT ile ilgili son gelişmeler

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