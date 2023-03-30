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Ekonomi EYT başvuru sayısı belli oldu
Ekonomi

EYT başvuru sayısı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-03-30 10:49:00 -
EYT başvuru sayısı belli oldu

EYT'ye ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından emeklilik için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.

Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular için SGK'nın yolunu tuttu.

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı.

Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı.
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Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek

Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor.

Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Emeklilik başvuruları ile ilgili çalışmaları hızlandırmak için görev alan SGK personeline 3 ay boyunca fazla mesai ücreti ödenecek. Buna ilişkin önerge Meclis gündemine gelecek torba teklife eklenecek.

Saatlik 27 lira olan fazla mesai ücreti yüzde 88 artışla 51 liraya yükseltilecek.

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