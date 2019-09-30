EYT 3600 ek gösterge af yasası taşeron işçi kadro son durum gözler Meclis'te

Emekli olmak için emeklilikte yaşa takılanlar bir an önce emekli olmak istiyor. EYT yasasında son günlerde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken EYT’liler EYT’de son durumu merak ediyor. öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire ile kamuda çalışanların artışını beklediği 3600 ek gösterge için de bekleyiş sürmekte. KHK ile kadroya geçen taşeron işçiler de maaşlarına asgari ücret zammı, sosyal haklarının iyileştirilmesinin yapılmasını istiyor. 1 Ekim’de Meclis çalışmalarına başlayacak olması EYT 3600 ek gösterge af yasası taşeron işçi kadro zam son durum haberleri yakından takip edilmekte. İşte EYT, Af, kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge, taşeron işçi asgari ücret zammın ve ikramiye tediye ödemeleri son dakika gelişmesi!

Gazi Türkiye Büyük Millet Meclis'i yeni yasama yılına bir kez daha merhaba demeye hazırlanıyor. 19 Temmuz 2019 tarihinde tatile giren mecliste çalışmalar yeniden başlıyor. Meclisin açılış tarihi 1 Ekim 2019 olarak belirlenmişti. Meclis'te 19 Temmuz 2019 tarihinde yapılan 105'nci birleşim ile beraber verilen kararda meclisin 1 Ekim 2019 tarihine kadar tatile girmesine karar verilmişti. Meclis Saat Kaçta Açılacak? 1 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 15:00 itibari ile meclis yeni yasama dönemi çalışmalarına başlayacak. 3600 Ek Gösterge, EYT ve Af Meclise Ne Zaman Gelir? Özellikle de EYT konusunda ki çalışmalar ve Af yakından takip edilirken yine kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge de yakından takip edilen yasal düzenlemeler olarak öne çıkıyor. Söz konusu kanun teklifleri için komisyonlarda çalışmalar devam ederken henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

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Taşeron işçiler ile kamu işçilerini yakından ilgilen bir yargı kararı verildi. Taşeron işçiler için Hizmet İş Sendikası yeni bir açıklama yaptı. Meclis 1 Ekim Salı günü açılacak. TBMM’nin açılmasından sonra Meclis Genel Kurulu’nu yoğun bir gündem beklemekte. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda son günlerde önemli gelişmeler yaşanmakta. EYT bekleyenleri umutlandıran 3 teklif sunulmuştu. Meclis’in açılmasıyla birlikte EYT konusunda Meclis koridorları bir hayli hareketlenecek gibi.

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Seçimlerden önce müjdesi verilen bir diğer konunu ise öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire ile kamuda çalışanların artışını beklediği 3600 ek gösterge konusu. Hükümetin 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalarında sona gelindiği bilinmekte. Ek gösterge artışı sadece polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşireleri kapsamaması tüm kamu çalışanlarının bu yasadan yararlanması isteniyordu. Meclis’in çalışmaya başlamasıya birlikte 3600 ek göstergenin de TBMM’de görüşüleceği beklenilmekte. Önemli bir başka konu ise ceza indirimi af yasası. Hükümet Yargı Reform Paketi’nin taslağını MHP ve CHP’ye sundu. İnfaz ceza indirim af yasasının birinci yargı paketinde değil de ikinci yargı paketinde çıkartılacağı konuşuluyor. Yargı Reformu ve Strateji Belgesi değişiklik yasa teklifi Meclis’in önüne ekim ayında gelmesi bekleniyor.

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Taşeron işçilere asgari ücret zammı son dakika