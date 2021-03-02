EYT 2021'de çıkacak mı? EYT'de son durum ne?

Emekli olmak için prim koşulu ile çalışma gün koşullarını bitiren EYT'li vatandaşların gözü kulağı çıkacak EYT kanununda... Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu 08 Eylül 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasayla başladı. Emekli olmayı bekleyen binlerce vatandaş ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt arıyor. 2021'de EYT ile ilgili gelişme olacak mı?

EYT 2021'de çıkacak mı?

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyor.

Eğer olumlu bir adım atılırsa kadınlar 20 erkekler de 25 yıl sigortalı olarak çalışma şartlarının yanı sıra 5 bin prim gün ödeme şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler.

Emeklilikte yaşa takılanlar için Finlandiya modeli görüşmeler arasında olsa bile bu konu şu sıralar askıda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan EYT ile ilgili kapıları kapattı. Yani, henüz TBMM gündeminde EYT ile ilgili herhangi bir yasal teklif bulunmuyor. İşte, EYT ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş şartı ile ilgili son açıklaması şöyle; Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.

Emeklilik yaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Emeklilik hesaplama, emeklilik yaş tablosu ile emeklilik hesaplama SGK, emeklilik hesaplama Bağkur, emeklilik hesaplama memur ve emeklilik hesaplama 4C ile emeklilik hesaplama engelli hesaplama uygulaması yöntemi ile çalışanların ne zaman kaç yaşında ve emekli olmak için emeklilik prim günün kaç olması gerektiğini öğrenilmekte. Ne zaman emekli olacağınızı öğrenmek için doğum tarihi, hizmet başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayısı, askerlik gün sayısı, fiili gün sayısı, yurtdışı gün sayısı ile 3600 gününün doldurulduğu tarih bilgileri ile SGK Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik sorgulaması yapılmakta.