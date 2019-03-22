EYP saldırılarını önlemek için getirilmişti... 'Gübre takip sistemi'ne vize

Gübre Takip Sistemi, yani bir gübrenin üretimden tüketime her aşamasının kayıt altına alınması uygulaması. Gübrenin el yapımı patlayıcı üretiminde kullanımının önüne geçilmesi ve terör eylemlerinin kısa sürede aydınlatılması için hayata geçirilmişti. Bir gübre üreticileri derneği, "ek maliyet getiriyor" diyerek, uygulamanın yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi. Danıştay, talebi reddetti. Bu karar sonrası uygulama aynen devam edecek.

Hendek operasyonlarında gündeme geldi

Hendek operasyonları sırasında terör örgütü PKK tarafından yoğun olarak kullanılan EYP saldırıları sonrası hükümet önemli bir adım attı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın piyasaya arz edilen gübrelerin izlenmesine yönelik tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ çıkarıldı

Tebliğ ile Gübre Takip Sistemi hayata geçirildi. DNA barkod da denilen sistem ile ülke genelindeki bütün gübre türlerine kimlik verilmesi öngörüldü. Bu sayede, özel olarak şifrelenen her bir gübre tanesi fabrikadan çıktığı andan itibaren bütün satış ve dağıtım işlemleri kayıt altına alınacaktı.

Üretimden tüketime takip

Sistem ile herhangi bir bombalı saldırının olduğu yerden alınan toz örnekleriyle EYP'de gübre kullanılıp kullanılmadığı anında tespit edilecek. Eğer bomba gübre ile yapılmışsa bu gübrenin hangi fabrikada çuvallandığı, hangi şubelere satıldığı, en son hangi vatandaşın bunu satın aldığı belirlenebilecekti.

Durdurulması istendi

Uygulama 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle başladı. Bir gübre üreticileri derneği, "ek maliyet getiriyor” diyerek, uygulamanın yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay vize verdi

Davaya bakan Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması talebini reddetti. Uygulamanın milli güvenlik ve kamu yararı gözetilerek çıkarıldığına vurgu yapılan kararın gerekçesinde şöyle denildi:

“Yıllar öncesine dayanan çalışmaların, terör olaylarının arttığı dönemden sonra hızlandırılması ile tebliğ kapsamında yer alan gübrelerin, sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gübre takip sistemi kurulmasına yönelik belirli düzenlemeler yapılmıştır. Bakanlık yetkisi dahilinde, milli güvenlik ve kamu yararı gözetilerek yapılan düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek koşullar bulunmamaktadır.”

Uygulama aynen devam edecek

Bu karar sonrası gübre takip sistemi aynen devam edecek. Düzenlemenin iptal istemine dair talep daha sonra karara bağlanacak.