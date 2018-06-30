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Eylül'ün cenazesi bugün toprağa verilecek

Ankara Polatlı'da cansız bedeni bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunan Eylül Yağlıkara'nın otopsisi tamamlandı. Eylül, bugün ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:30
Eylül'ün cenazesi bugün toprağa verilecek

Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Eylül'ün Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsisi tamamlandı.

Otopsinin tamamlanmasının ardından Eylül'ün akrabalarına teslim edilen cenaze, ailenin evinin bulunduğu Polatlı'nın Uzunbeyli Mahallesi'ne götürüldü.

Ankara Valiliği yetkilileri, daha önce yarın öğle namazının ardından defnedileceği açıklanan küçük kızın cenazesinin, işlemlerin tamamlanması dolayısıyla bugün Uzunbeyli Mahallesi Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verileceğini bildirdi.

Eylül Yağlıkara, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolmuş, yapılan aramalar sonucunda dün akşam saatlerinde cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde toprağa gömülü bulunmuştu. Küçük kızın cenazesi, otopsi için dün gece Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:30
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