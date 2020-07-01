Eylül'de okullar açılacak mı?

Konuyla ilgili Hürriyet gazetesine konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kabul edelim ki, Koronavirüsle mücadelede sıkıntılı bir evreye girmiş durumdayız. Salgının yayılma ivmesini nisan ayının ortasından itibaren baskılayıp aşağı doğru çekebilen Türkiye, haziran ayında bu mücadelede kazandığı zeminin bir kısmını kaybederek Kovid-19 ile yürüttüğü bilek güreşinde bir kilitlenmeye girmiştir" dedi.

Ceyhan; “Salgın yazdan etkilenecek diye hesaplandı, biraz ona güvenerek çok hızlı bir normalleşme modeli uygulandı. Bunu uygulayan her ülke bir yerde takıldı. Normalleşmenin etkisi öngörülemedi. Normalleşme gerçekten beklenilenin çok üzerinde olumsuz etki yaptı. Bizim normalleşme adımlarımızla birlikte vakaları indirememeye başladık" açıklamasında bulundu.

Eylül ayında okulların açılması, çocukların bu durumu yaymasıyla eş değer tutulabilir. Yaz ayında bulaşın azalacağının düşünülmesiyle birlikte yeni normale geçtiğimiz dönemde, büyük bir düşüş yaşanmadı ya da koronavirüs ortadan kalkmadı. Dolayısıyla okulların sonbaharda açılması durumu şu an için olumlu bir süreç gibi görünmüyor.