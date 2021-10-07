Eylülde en çok kıvırcık salata fiyatı arttı

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 127’sinin perakende fiyatı artarken, 29 ürünün fiyatı düştü, 86 ürünün fiyatı ise değişmedi.



Eylül ayında gıda harcamaları, yaş, kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata fiyatı yüzde 49,68 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.



Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 47,06 ile gazete, çocuk giyim harcamaları alt grubunda yüzde 32,62 ile çocuk okul kıyafetleri, yüzde 23,51 ile okul çantası, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 21,97 ile kurşun kalem, giyim harcamaları grubundan yüzde 21,03 ile çocuk süveter ve gıda harcamalarından yüzde 17,02 ile patlıcan olarak belirlendi.