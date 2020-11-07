Eylül Yağlıkara’nın failine ağırlaştırılmış müebbet
Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de kaybolduktan sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetinin faili Uğur Koçyiğit ile ona yardım ettiği belirlenen annesi Huriye Koçyiğit’in yargılandığı davada karar çıktı.
Buna göre, sanık Uğur Koçyiğit, “çocuğu kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “çocuğa nitelikli cinsel istismar” suçundan 30 yıl, “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu cezaları üst sınırdan veren mahkeme, sanık hakkında takdir indirimi yapmadı. Sanık Huriye Koçyiğit de “çocuğu kasten öldürmeye yardım” suçundan 13 yıl 4 ay, “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükümle birlikte Uğur Koçyiğit’in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.