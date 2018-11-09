Eylül satışlarında yabancı bereketi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Dünya Şehircilik Günü” kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı’ndaki konuşmasında, çevreye ve kültüre uygun şehirlerin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yasal düzenlenme dopingi

Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikler çok olan bir ülke olduğunu anımsatan Kurum, “Bu güzelliklerden faydalanmak isteyen, burada mülk almak isteyen yabancı vatandaşlar var. Daha önce 1 milyon dolar olan yabancıya mülk edinme yasasındaki bedeli, 250 bin dolara düşürdük. Bunun semeresini de aslında eylül ayında net bir şekilde aldık. Geçen seneki eylül ayına oranla yüzde 151 artışla yaklaşık 5 bin 600 satış gerçekleştirdik” bilgisini verdi.

Bakan Kurum, İmar Barışı konusunda sürenin 31 Ekim’de bitmesinin öngörüldüğünü, ancak bunu 31 Aralık’a kadar uzattıklarını anımsatarak, İmar Barışı uygulamasından 8,5 milyon vatandaşın istifade ettiğini, bunun 15 milyona kadar çıkacağını öngördüklerini belirtti.