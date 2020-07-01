Veliler ve öğrenciler yayınlanan günlük koronavirüs tablosunu inceledikten sonra aynı sorunun cevabını araştırıyor. Milyonlarca kişi “Bu yıl okullar açılacak mı?” sorusunun cevabını araştırırken konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli bir açıklama geldi.

Eylül ayında okullar açılacak mı? | Bu sene okullar açılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görünmüyor. Kovid-19 salgınına karşı bilinçli davranan, kurallara uyum gösteren herkes bugünün şartlarında hayat kurtaran kahramanlardan biridir. Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi yanıltıcıdır, virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur. Günlük maskeler ertesi gün koruyuculuk özelliğini kaybetmektedir. Tekrar kullanılmamalıdır. Ülkemizdeki toplam vaka sayısı 199 bin 906'dır. Vakaların yüzde 53,74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir” dedi.

"Mecbur kalmadıkça toplu tören ve kutlamalardan uzak kalmalıyız" diyen Sağlık Bakanı Koca, "Salgın toplumumuzda dramatik etkiye yol açmıştır. Psikolojik hayatımız, hastalık gündemiyle sınırlanmıştır. Gündelik hayattaki değişme, izole bireysel yaşam ruhsal gerilimi artırmıştır." şeklinde konuştu.

Koca, "Almanya, kendi tedavi protokollerinin bize gelen vatandaşlarına uygulanmasını talep ederse ona açık olacağımızı söyleyebilirim. Günlük ortalama 50 bin test yapıyoruz, ölüm oranlarının Avrupa ülkelerinin hepsinin altında olduğunu biliyoruz." dedi.

Okulların açılıp açılmayacağı konusunda ise Bakan Koca, "Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız" ifadelerini kullandı.