Eylül ayı taşeron ikramiyesi ne zaman yatacak? Taşeron eğitim ödemesi

Eylül ayı taşeron ikramiyesi ne zaman yatacak?sorusu arama motorunda en çok merak edilip araştırılan konular arasında. Kadrolu 4/D’li taşeron işçiler ile ilgili son dakika asgari ücret zamları merak ediliyor. 4/D’li taşeron işçilere Eylül ayında başlayarak Ekim ve Aralık aylarında ödenecek olan ikramiye ve ek ödeme tutarlar merak ediliyor. Peki, Eylül ayı taşeron ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Taşeron ikramiye ve ek ödemesi ile ilgili son dakika detaylar...

Eylül ayı taşeron ikramiyesi ne zaman yatacak?

Eylül, Ekim ve Aralık ayında ikramiye ve Ek ödeme verileceği duyuruldu. Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.

Eylül'de eğitim ödemesi Ekim'de ikramiye

Kamuda 4/D'li olarak görev yapan taşeron işçilere eylül ayında eğitim yardımı yapılırken ekim ayında da 5 günlük ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek. Bu noktada eğitim ödemesi olarak yapılacak olan tutarlar öğrenim düzeyine göre değişmektedir. İşçilere ilköğretime devam eden çocuğu olması durumunda 100 TL, ortaokula devam eden bir çocuğu olması durumunda 110 TL, liseye devam etmesi durumunda 120 ve yükseköğretim düzeyinde bir eğitim alması durumunda ise 140 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Ekim ayında işçilere 5. Gün ikramiyesi ödenecek.

Çocukları okuyan işçilere, eğitim yardımı adı altında ücret verilmektedir. Üç çocukla sınırlı olmak üzere bir çocuk için her ay 25 TL ödeme yapılır.

İlkokul için 100 TL,

Orta okullar için 110 TL,

Lise ve dengi okul mezunları için 120 TL,

Yüksek okul ve üniversite okuyan çocuğu olan işçilere 140 TL

Kamuda kadrolu olarak görev yapan taşeron işçilerin 4 taksit şeklinde ödenmesi planlanan ilave tediye ödemeleri aralık ayında hesaplara yatırılacak. İşçilerin maaş durumuna göre farklı tutarlarda ödenecek olan bu ödemelerde en az askeri ücret ile çalışan işçilere 792 TL ödenecek. Aralık'ta yapılacak olan bu ödeme ile ilave tediyelerin son taksiti de ödenmiş olacak.