Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,69, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,39 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,46, Yİ-ÜFE yüzde 2,41 yükseldi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 80,21 artış gösterdi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 74,13, geçen yılın ağustos ayına kıyasla yüzde 143,75 arttı. Peki, eylül ayı kira artış oranı ne oldu ne kadar oldu?

Eylül ayı kira artış oranı ne oldu 2022?

2022 Ağustos ayına göre 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 54,69 olarak kaydedildi. Normal şartlarda kira artış oranının üst sınırının Eylül 2022 ayında yüzde 54,69 olması gerekiyordu. Ancak kira artışıyla ilgili kısıtlama getirildi. 12 aylık enflasyon oranının yüzde 25'in üzerinde olması halinde kira zammı yüzde 25'te sınırlandırılmaya başlandı. Kısacası 5 bin lira kira ödeyen bir kiracı, Eylül 2022’de kontrat yenilerse kirası 6 bin 250 liraya yükselecek.