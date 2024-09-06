Eylül 2024 En yüksek promosyon ödeyen banka belli oldu

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından bankalar promosyon kampanya yarışında yeni bir adım attı.

Halk Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi’nin emekli promosyon kampanyalarında en yüksek teklifi sunmaya başladı. Emekli maaşlarında ek ödemelerle birlikte en yüksek emekli promosyonu 24 bin TL'ye kadar ulaştığı görüldü.

2024 EYLÜL AYI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Bankalar Eylül ayı 2024 yılı emekli maaşlarının artmasıyla güncel promosyon ücretlerini resmi sitelerinde duyurdu. CNN Türk’te yer alan habere göre, bu kapsamda bankalar emekli promosyon ödemeleri şu şekilde güncelledi.

YAPI KREDİ BANKASI

1 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren emekliler, 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabilecek.

VAKIFBANK

Vakıfbank emekliler yılına özel 12 bin TL + 12 bin TL olarak toplamda 24 bin TL'ye varan bir promosyon ödemesi duyurdu. Kampanyadan 1 Temmuz - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz yararlanabilecek. Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.

10.000.- TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara

8.000.- TL,15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara

10.000.- TL,20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL promosyon ödemesi yapılacak.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’nın resmi sitesinden duyurduğu emekli promosyon kampanyasını şu şekilde güncelledi:

Emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon imkanı tanıyor.

Emekli promosyon avantajından 1-30 Eylül 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşteriler yararlanabilecek.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Eylül – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan yararlanabilecek.

0 - 9.999 TL maaş alanlara 6.250 TL promosyon,

10.000 TL - 14.999 TL maaş alanlara 10.000 TL promosyon

15.000 TL - 19.999 TL maaş alanlara 12.500 TL promosyon,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 15.000 TL promosyon ödemesi yapacak.

HALKBANK

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon imkanı sağlıyor.

FİBABANKA

Fibabanka’nın emekli maaşı promosyon güncellemesine göre;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olan emekliler için 5.000 TL,

10.000 - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 8.000 TL,

15.000 - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olan emekliler için 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olan emekliler için 12.000 TL şeklinde olacak.

İŞ BANKASI

İş Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre emekli promosyon oranları şu şekilde yapılacak:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar: 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar: 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar: 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar: 12.000 TL ödeme yapılacak.

QNB FİNANSBANK

Aylık Maaş Tutarı;

0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon

10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon

15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon

20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon ödeme sağlayacak.