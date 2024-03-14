Eylem Tok'un oğlunun öldürdüğü Oğuz Murat Aci'nin ailesinde bir acı daha!
Eylem Tok'un ABD'ye kaçan 17 yaşındaki katil oğlunun aracıyla çarparak öldürdüğü Oğuz Murat Aci'nin ailesi bir acı daha yaşadı. Silivri'de yaşanan trafik kazasında Aci'nin kuzeni Anıl Aci hayatını kaybetti.
Eyüpsultan’daki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesi Eylem Tok'un ABD’ye kaçırdığı 17 yaşındaki T.C’nin çarpması sonucu yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitti. Anıl Aci, Silivri’de arızalanan otomobilini emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, 11 Mart günü Silivri’de meydana geldi. Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Bunun üzerine Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi.
Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet kendilerine çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aci’nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Şoförün ifadesi: Rüzgarın etkisiyle savruldum
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Sait İ. verdiği ilk ifadede kamyonetin rüzgar nedeniyle savrulduğunu, direksiyon hakimiyetini sağlayamayınca emniyet şeridine girdiğini söylediği öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren Anıl Aci’nın, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesinde arızalanan ATV model motorun arızasını kontrol ederken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C’nin çarpmasıyla yaşamını yitiren Oğuz Aci’nın kuzeni olduğu ortaya çıktı.
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