Eylem Tok'un oğlu cezaevi şartlarını beğenmedi! ABD sokaklarında gülerken şimdi tuvalet temizliyor

İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduğu kaza sonrası yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD'de hakim karşısına çıktı. Türkiye iki ayrı iade talebinde bulunduğu için ilk olarak anne Eylem Tok'un duruşması görüldü. Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın ertelenmesine karar verilirken; ikinci duruşma 27 Haziran'da Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak.

Eylem Tok saç rengini değiştirdi

İkilinin yargılandığı duruşmaya ilişkin detaylar gelmeye başladı. Boston’daki John Joseph Moakley Adliyesi'nde Türkiye’ye iadesinin görüşüldüğü duruşmaya Tok, turuncu tutuklu kıyafeti ile getirildi. Ayrıca anne Tok'un saçlarının rengini sarıya döndürdüğü görüldü.

Tok’un avukatı Brendan Kelly, davanın düşmesi ve Tok’un tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Avukatını değiştirme kararı aldı

Yargıç, Tok’un avukatının ve savcının açıklamalarının ardından Tok’un tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran’da yapılmasına karar verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tok’un bir sonraki duruşmaya farklı bir avukatla katılması beklenirken, mevcut avukatı Kelly duruşma sonrası sorulara cevap vermeden adliyeden hızla uzaklaştı.

Öte yandan Türk gazeteciler, anne oğlun yargılandığı duruşmaya ilişkin anları yapay zeka ile resmetti.

Anneye turuncu oğluna gri tutuklu kıyafeti giydirildi

Timur Cihantimur'un annesinden 2 buçuk saat sonra hakim karşısına çıktığı ve üzerinde annesinden farklı olarak gri bir tulum bulunduğu belirtiliyor.

Cezaevi şartlarını beğenmedi!

Cihantimur kendisinin kaldığı çocuk hapishanesinden şikayet ederek, serbest bırakılmasını talep etti. Cihantimur'un normal bir cezaevi olmayan çocukların kaldığı rehabilitasyon cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Avukatları koşullarının çok kötü olduğunu belirterek, Cihantimur'a sabah yerlerin temizletildiğini, tuvaletlerin temizletildiğini bu nedenle Cihantimur'un serbest bırakılmasını talep etti.

Annesinin aksine Cihantimur'un 2 avukatı bulunuyordu. Cihantimur'un duruşma salonunda bakışlarıyla babasını aradığı iddia edildi.

Aci’nin aile üyeleri duruşmaya katılarak, duruşma sonrası basına açıklamalarda bulundu. Aci’nin aile üyelerinden bazıları ise ellerinde “Oğuz Murat Aci için adalet” yazılı pankart açtı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci’nin kuzeni Lütfiye Çiçek, davanın ilk duruşması olması nedeniyle heyecanlı olduklarını dile getirerek, davanın ertelendiğini ifade etti. Çiçek, “Ben ABD’nin adaletine sonsuz güveniyorum. Gerçekten doğru kararı vereceklerine inanıyorum” dedi.

Aci'nin annesi Pervin Aci’nin Eylem Tok’un yüz ifadesini çok merak ettiğini dile getiren Çiçek, “Eylem Tok’un yüzünü çok merak ediyordu. New York'ta resim çekildiklerinde gülümseyen yüz onun içinde o kadar büyük bir ukde olarak kalmıştı ki. Ama bugün Pervin Abla, bugün emin ol o yüzden hiçbir eser yoktu. Çünkü bütün salon sadece sizin için oradaydı. Onları destekleyen hiç kimse yoktu” ifadelerini kullanarak, Eylem Tok’un yüzünde sadece korku olduğunu açıkladı.

Öte yandan Cihantimur'un “taksirle öldürme ve yaralama”, 44 yaşındaki annesi Eylem Tok'un ise “suçluyu koruma” suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor.