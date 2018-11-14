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Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde terör örgütü DAEŞ'e üye olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:34
Eylem hazırlığındaki DAEŞ'li yakalandı!

Adana'da, terör örgütü DAEŞ'e üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teknik takip yaptığı Z.A'nın (24), sosyal medyadan açtığı sahte hesapla Suriye'de bulunan M.E.Ç. isimli terör örgütü DAEŞ üyesiyle mesajlaştığını tespit etti.

Mesajlaşmalarda M.E.Ç'nin, Z.A'dan polise bıçakla saldırmasını istediği, şüphelinin ise bir eylem hazırlığında olduklarını söylediği ortaya çıkarıldı.

Ayrıca, şüpheli Z.A'nın, M.E.Ç'ye Afganistan'a gitmek istediğini, bunun için kuyumcu veya banka soyarak ya da sahte kimlikle kredi çekerek para bulmasının uygun olup olmadığını sorduğu saptandı. M.E.Ç'nin de Z.A'ya istediğini yapabileceğini yazdığı belirlendi.

9 Kasım'da yakalandı

Şüphelinin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde eylem yapabileceğini değerlendiren polis, Z.A'yı 9 Kasım'da merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, Z.A'nın, 2016'da Suriye'den Kilis'e geçmeye çalışırken sınırda yakalandığı, 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:34
  1. Kilis
  2. DAEŞ
  3. Adana

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