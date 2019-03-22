Eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı İstanbul’da düzenlenen operasyonda sansasyonel eylem hazırlığında olan PKK’lı 2 terörist gözaltına alındı. Teröristlerin kırsal alandan gelerek İstanbul'da eylem hazırlığı yaptıkları ileri sürüldü

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren 2 teröristin sansasyonel bir eylem için İstanbul’a geldiklerini tespit etti. PKK’lı teröristler gözaltına alındı Takibe alınan A.A. ve Ş.A. isimli iki terörist düzenlenen operasyonla gizlendikleri adreslerinde gözaltına alındı. PKK’lı teröristlerin İstanbul’da sansasyonel bir eylem hazırlığında oldukları öğrenildi. Polisteki sorgu işlemleri tamamlanan 2 terörist çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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