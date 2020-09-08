Araştırmacı Gazeteci Yazar Vehbi Korkutata kaleme aldığı 'Ey muhalefet kör mü'sünüz?' başlıklı yazısında Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini ve bu konuya ilişkin muhalefetin tavrını değerlendirdi.

Gündemi değiştirme çabası

Korkutata, Karadeniz'de Fatih Gemisinin 320 milyar doğalgaz keşfi sonrası ülkemizin refeha ereceği bir konuda çıt bile çıkarmadığını söyledi. Abdullah Gül ve Muharrem İnce'nin sırf bu yüzden gündemi değiştirme çabası için bilinçli olarak saha sürüldüğünü ifade ede Kokutata, "Bence kazın ayağı seçim falan değil. Türkiye’nin asıl konusu olan Mavi deniz krizinde sömürgeci, Müslüman kanı akıtan Emperyalistlerden aldıkları talimatlarla iktidarı zayıflatmaktan başka bir şey değil diye aklımdan geçmiyor değil. Ne zaman aklımda bir şey geçse o da çıkıyor ondan böyle ifade kullandım. Bir taraftan eli kanlı Fransızlar insan hakları falan lağaluga yaparken, her gittiği yere özgürlük diyerek, kanlarını emiyorlar. Şimdi çıkmış mavi deniz’de efelik yapıyorlar. Garantörlüğü yok, buralarla alakası yok. Özgürlük diyen emperyalistlerin olduğu her yerde kan ve göz yaşı var siz bunları görmüyor musunuz? Ey Muhalefet Kör mü’sünüz?" ifadelerini kullandı.

"anlatayım da gözlerinizdeki pası silin"

"Eğer Dostlarınızdan talimat almıyorsanız, ben size anlatayım da gözlerinizdeki pası silin." diyen Korkutata, doğalgaz ve petrole Türkiye'nin milyarlarca dolar para ödediğini bu keşifle birlikte bu yükten kurtulunarak ülkenin şaha kalkacağını söyledi. Karadeniz'deki keşfin uluslararası uzmanlara göre dünyadaki hidrokarbon yatak keşifleri açısından “dev keşif” kapsamına girdiğini belirten Kokutata, "Dolayısıyla bu yanıyla bakıldığında birileri kendi mecrasında bu 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfini muhalif ana muhalefet liderleri doğal gazı alaylı bir şekilde böyle bir şey yok ve kendilerini avutuyorlar şeklinde bilgiler ortalarda gezinip duruyor. Birileri de aman doğal gaz çıksa ne olur, bakınız göreceksiniz, çıkartacakları doğal gaz yanmayacaktır, ülke halkı bunu gözleriyle göreceklerdir diye kinlerini kusuyorlar! Oysa doğal gaz husunda sevinmeleri gerekirken; AK Parti iktidarını küçümseyerek, ekonomi battı ve halkımıza doğal gaz bulduk diye alay ediyorlar gibi sözler sarf ediyorlar, yazık değil mi? Türkiye, son 18 yıl içerisinde savunma ve güvenlik alanında neredeyse yüzde 80’lere varan oranda dışa bağımlı bir ülke olmaktan bugün tam tersine yüzde 80’lere varan bir oranla kendi yerli ve mili teknolojisiyle savunma ve güvenlik alanındaki bütün süreci yönetebilen bir ülke haline gelmiştir." dedi.

Kendi gemilerimiz olmasaydı bu rezerv asla bulunamayacaktı

Korkutata, 2017 yılından itibaren Türkiye'nin tarihinde hiç olmadığı şekilde kendi sismik arama ve sondaj gemilerini satın alma ve araştırma donanmasına katma noktasında büyük hamleler yaptığını belirterek "Bu hamleler sayesinde Türkiye’nin sahibi olduğu söz konusu sismik arama gemileri ve sondaj gemileri ile şimdi bu faaliyetleri yürütür hale geldi. Türkiye’nin petrol ve doğalgaz imkanlarıyla ilgili yapmak durumunda olduğu büyük hamleyi, ancak kendi yerli ve milli imkanlarıyla gerçekleştirebileceği de böylece kanıtlanmış oldu. Eğer biz yeni nesil bir enerji, maden politikası ve stratejisi inşa etmeyip hala başka ülkelerin teknolojik imkânlarıyla bu konuları araştırmaya ve yürütmeye devam etseydik bu tarihi doğalgaz rezervi de büyük ihtimalle asla bulunamayacaktı." dedi.

Bundan dolayı ABD ve İsrail kuduruyor

Nükleer santral ve yenilenebilir enerji atılımlarına da dikkat çeken Korkutata, bu projelerinde devreye girmesiyle Türkiye'nin elektrik üretiminde doğalgaza hiç ihtiyaç duymayacağını ve doğalgazı ihraç edebileceğini belirtti. Bundan dolayı ABD ve İsrail'in kudurduğunu ifade eden Kokutata "Türkiye’nin siyasî kanadı yani muhalif liderler, diye bilmeliler ki, bu hizmet ülkemiz içindir, insanlarımızın yararınadır, dışa karşı güç birliği oluşturalım diye bilmelisiniz. Yoksa bu millet ne der biliyor musunuz Ey Muhalefet Kör mü’sünüz?" şeklinde konuştu.