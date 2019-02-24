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Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı

Denizcilik sektörünün temsilcileri, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına 2-5 Nisan'da Tuzla Viaport Marina'da düzenlenecek fuar ve konferansta buluşacak

24 Şubat 2019 Pazar 15:07
Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı

İSTANBUL (AA) - Dünya denizcilik sektörünün önemli oyuncuları, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına 2-5 Nisan'da Tuzla Viaport Marina’da düzenlenecek 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı'nda bir araya gelecek.

Fuarda, 35 ülkeden 200’ü aşkın katılımcı ve 600’ün üzerinde markanın yer alması bekleniyor. Sektörün büyük ilgi gösterdiği fuar satışlarının yüzde 99’u tamamlandı.

Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Seven, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gemi yat ve hizmetleri sektörünün, yaptığı ihracat ile ülke ekonomisine can suyu olmaya devam ettiğini bildirdi.

Seven, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları, kurdaki dalgalanmalar gibi dünya genelindeki ekonomik sorunlara rağmen 2018 yılını 990 milyon 521 bin dolar ihracat ile kapattıklarını, gemi ve yat sektörünün en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülkenin Norveç, Marshall Adaları, Birleşik Krallık, İtalya ve Malta olduğunu aktardı.

Türk tersanelerinin 2018 yılı itibarıyla 4,4 milyon DWT’lik kurulu yeni inşa kapasitesi bulunduğuna işaret eden Seven, dünya gemi inşa siparişleri sıralamasında Türkiye'nin tonaj bazında 17, adet bazında ise 12. sırada olduğunu bildirdi.


- "Alım heyeti programına birçok ülkeden katılım bekleniyor"


Cem Seven, İMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM Fuarcılık tarafından yapılacak 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı kapsamında, alım heyeti programı düzenlediklerini kaydetti.

Seven, "Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde faaliyet gösteren Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde fuarla eş zamanlı gerçekleşecek alım heyeti programına birçok ülkeden katılım için gerekli girişimler yapıldı." ifadesini kullandı.

Verilen bilgiye göre, yılda ortalama 1,5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşan denizcilik sektörü, son yıllarda 130 milyar dolar seviyesinde seyreden dünya ihracatındaki payını yüzde 1’den yüzde 3’e çıkarmayı hedefliyor. Yaklaşık 30 bin kişiyi istihdam eden sektör, ihracatta kilogram başına 3,48 dolarlık katma değere imza atıyor.


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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:07
  1. denizcilik sektörü

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