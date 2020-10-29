EXPO 2021 Hatay 2 bin 200 bitki türünün vitrini olacak

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla gerçekleştirilecek EXPO 2021, 2 bin 200 bitki türüyle renklenecek.

EXPO 2021'e ev sahipliği yapacak hoşgörü kentinde, organizasyon gelecek yıl 23 Nisan-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

"Medeniyetler Bahçesi" temasıyla düzenlenecek EXPO 2021 için sayılı günler kala kentte bitki yetiştirme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Kisecik Mahallesi'nde kurulan yaklaşık 40 dönümlük arazide oluşturulan üretim fidanlığında, açık alanda ve 6 serada birçok bitki yetiştirilmesi için yoğun emek harcanıyor.

EXPO alanında kurulacak tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi ve bitki müzesinde 2 bini doğal, 200'ü süs olmak üzere 2 bin 200 bitki türü, canlısından tohumuna, kurusundan yağına kadar yerli ve yabancı ziyaretçiler için sergilenecek.

EXPO Genel Sekterliği Peyzaj ve Bahçe İşleri Direktörü Biyolog Samim Kayıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın Türkiye'deki bitki çeşitliliği açısından çok özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Bu bitki zenginliğini tüm dünyaya göstermek için EXPO 2021'in büyük bir şans olduğunu aktaran Kayıkçı şöyle devam etti:

"EXPO 2021 Hatay'da yapılacak pek çok organizasyon ve etkinliklerin yanında biz, Hatay'ın o eşsiz bitki zenginliğini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma amacını güdüyoruz. Bu amaç doğrultusunda üretim seramızda bitki üretim çalışmalarımızı yürütüyoruz. EXPO 2021 alanı içerisinde bir bitki müzesi ve bir de tıbbi aromatik bitkiler bahçesi kuracağız. Bitki müzesi modern bir müze olacak, içerisinde hem kurutulmuş örnekleri, bitkilerden elde edilen uçucu yağları, tohum örnekleri ve mikroskobik bitkileri tanıtma fırsatı bulacağız. Bitki müzemizin kapalı alanının dışında bir bahçemiz olacak, orada da burada yetiştirdiğimiz bitkilerin canlı örneklerini sergileyeceğiz. Böylelikle gelen ziyaretçilerimiz hem bitkilerin kuru örneklerini hem de canlı halini görebilecek. İçinde tıbbi aromatik ve endemik bitkiler ile gıda olarak kullandığımız bitkiler olan 2 bine yakın doğal bitkiyi, müzemizde ve bahçemizde sergilemeyi planlıyoruz. Bunun yanında alanda ağaçtan ota 200'e yakın da süs bitkisini sergileyeceğiz. Böylelikle alana gelen ziyaretçilerimiz 2 bin 200'e yakın bitki türünü EXPO 2021 alanında görme fırsatı bulacak."

- Organizasyon, bitki zenginliğinin ekonomik potansiyelini de ortaya çıkaracak

Bitkilerin bir taraftan doğayı süslediğini diğer taraftan da ekonomik potansiyeli olduğunu kaydeden Kayıkçı, EXPO 2021 sayesinde bu ekonomik potansiyelin de hayata geçirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kayıkçı, bu kapsamda Hatay Büyükşehir Belediyesinin bir kırsal kalkınma projesi hazırladığını ifade ederek, "O projeyle de bu bitkileri değerlendireceğiz. EXPO 2021 bizim için aslında bir vitrin, yani bizim sahip olduğumuz zenginlikleri hem ulusal hem uluslararası düzeyde tanıtmamız için bir vitrin. Bu fırsatı değerlendirerek hem buradaki yerel üreticilerle hem ticaretle uğraşan insanlarla hep birlikte bu vitrinde, bu zenginliğimizi tanıtıp ticari ilişkiler kurup bu zenginliği ilimize ve ülkemize kazandırmak gibi bir niyetimiz var." diye konuştu.

- 1000 gönüllü EXPO çalışmalarına katkı sunuyor

Kayıkçı, bitki üretiminde ve EXPO 2021 tanıtım çalışmalarında gönüllülerden de destek aldıklarını anlattı.

Herkesi bu gönüllü grubuna üye olmayı davet eden Kayıkçı, şunları kaydetti:

"EXPO'daki bütün işlerle ilgili bir gönüllüler ordusu kurmak istedik ve bu kapsamda farklı alanlarda çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. Şu anda 1000'e yakın arkadaşımız gönüllü oldu ve bizim serada da bir taraftan uzman arkadaşlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz, öteki taraftan da gönüllü arkadaşlar bize destek oluyorlar. Vatandaşlarımız da EXPO 2021 Hatay sayfasını ziyaret edip gönüllü olabilir ve EXPO 2021'de ilimizi ve ülkemizi bütün dünyada tanıtmak için bize destek olabilir."



