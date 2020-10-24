MBA’nin İngilizce açılımı Master Business Administration’dır. Türkçesi ile İşletme Yüksek Lisansı anlamına gelmektedir. Yani Lisansüstü bir yeterlilik derecesi almak anlamına gelmektedir.

Executive MBA (EMBA) ise, iş dünyasında kendini geliştirmek isteyen yöneticilere açık, pratiğe odaklı bir lisans üstü programdır. Pratiğe odaklı olmasının bir sonucu olarak yalnızca belli bir iş tecrübesi olan yöneticiler, Executive MBA programlarına kabul edilir. Bu nedenle katılım yaş ortalaması MBA programlarına kıyasla yüksektir.

EMBA programları yöneticilere dünyanın dört bir yanındaki üst düzey profesyonellerle iletişime geçme fırsatı sağlar. Pazarlama, insan kaynakları yönetimi, e-ticaret, teknoloji yönetimi gibi kritik konularda da eşsiz bir donanım kazandırır. İş dünyasında liderlik için bir geçiş niteliği taşır. Yenilikçi ve ideal çözümler üreten yöneticilerin yetişmesine olanak tanır.

EMBA'ya kimler başvurabilir?

EMBA programlarına başvurabilmek için lisansta belirli bir bölümden mezun olmak gibi bir gereklilik yoktur. Ancak referans mektubu, GMAT skoru gibi iş tecrübesi dışındaki gereklilikler okuldan okula değişiklik gösterebilir. Dil yeterliliği bu gerekliliklerin en başında gelir. Bir EMBA için genellikle TOEFL veya IELTS gerekir.

MBA programlarının süresi üç yıldan başlayıp müfredatın yoğunluğuna göre artabilir. Çoğu program tam zamanlı ancak adayların iş hayatına göre uygun yoğunlukta ve sürede EMBA programları da alternatif olarak mevcut. Örneğin; hafta sonları, akşam saatleri veya internet üzerinden düzenlenen dersler de var.