Excimer lazer tedavisi ile kendi gözünüz ile görmek mümkün olabilir

Excimer lazer tedavisinin hipermetrop, miyop ve astigmat tedavisinde kullanılan en yaygın tedavi olduğunu belirten Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, tedavinin detaylarından bahsetti.

LAZER TEDAVİSİ KİMLERE UYGULANIR?

Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, "18 yaşından büyük, son 6 ayda gözlük numaraları 0.50 dioptriden fazla değişmemiş, -9.0 dioptriye kadar miyop ve 6 numaraya kadar hipermetrop ve astigmatı olanlar hastalara excimer lazer uygulanabilir.Bu hastaların yapılan ölçümler sonucunda yeterli kornea kalınlığı olmalı, şeker romatizma gibi sistemik hastalığı bulunmamalı ve gözlerinde başka herhangi bir hastalık olmamalıdır. Keratokonus, katarakt, göz tansiyonu, göziçi iltihabı ve ciddi göz kuruluğu olan hastalara uygulanmaz" diyerek şu bilgileri verdi:

"Excimer lazer tedavisinde önemli olan ameliyat öncesi muayenede gözün ameliyata uygun olup olmadığınakarar vermektir. Bu yüzden ameliyat öncesiyapılan muayene ve tetkikler önemlidir. Muayenede hastanın göz numaraları belirlenir, kornea kalınlıkları ölçülür, kornea haritası çıkartılır ve kapsamlı bir göz muayenesi yapılır. Göz tansiyonu ölçülür, gözyaşı testi yapılır gözbebeğigenişletilerekbiyomikroskobik muayene ile ön segmentveretina tabakası kontrol edilir. Bu muayeneler sonucunda herhangi bir patolojik bulguyarastlanılmaz ise ameliyat kararı alınır.

EXCİMER LASER yapıldıktan sonra numara tekrarlar mı ?

Doğru göze doğru zamanda doğru yöntemle laser yapılmış ise tekrarlama olasılığı çok düşüktür. Nadiren de olsa tekrarlayan vakalarda göze uygunsa 2. kez lazer yapılabilir.

EN SIK KULLANILAN YÖNTEMLER NELERDİR?

Lasikyöntemien sık uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde Korneanın üst yüzeyinde ince bir tabaka kesilir, kapak şeklinde kaldırılır ve altta kalan kornea yüzeyine Excimer lazer uygulanarak gözdeki kırmakusuru (Miyop,Hipermetrop, Astigmat) düzeltilir. Bu yöntem damla anestezisi ile yapılır ve ağrılı değildir. Bu ameliyatta iğne yapılmaz ve dikiş atılmaz.

Lasik yöntemi dışında PRK ve LASEK yöntemleri de vardır.

EXCİMER LASER tedavisi uygulanan hastalara gerektiğinde başka bir hastalıktan

( katarakt, şaşılık, glokom ) dolayı başka bir ameliyat uygulana bilir mi ?

Kesinlikle uygulanabilir. Laser tedavisi herhangi bir göz rahatsızlığını tedavisine engel değildir.

Astigmat laserle düzelebilir mi?

Elbette düzelebilir. Kornea kalınlığınıza bağlı olarak 4-6 D’ye kadar astigmatizma laser ile düzelebilir.

Laserden sonra gözler kapatılıyor mu?

Laser sonrası gözler açık kalıyor ve görerek gidiyorsunuz. Ancak 2-3 saat yanma batma ve sulanma ve ağrı olabiliyor.

Laser olanlar katarakt ameliyatı olabilir mi?

Elbette olabilir. Laser göz ile ilgili herhangi bir ameliyatın yapılmasına engel değildir.

Laserden kaç gün sonra gözümü su ile yıkayabilirim?

Laserden 3 gün sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Ancak deniz, havuz ve kaplıca gibi genel kullanıma açık sulara ise 20-30 gün girmemeniz gereklidir.

Son söz olarak; Kayseri Doktoröz Göz ve Cerrahi Lazer Merkezi Başhekimi, Göz Hastalıkları Uzmanı ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış gözü uygun olan hastaların excimer lazer konusunda uzman ve ehil kişilere ameliyat olduklarında kendi gözleri ile görmenin hiç de uzak bir hayal olmadığının altını çizdi.