Evsiz kılığındaki polis milyonluk vurgun yapan çeteyi çökertti

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye karasularından transit geçiş yapan gemilere aktarmak için Kocaeli Dilovası'daki Akaryakıt Dağıtım ve Dolum Tesislerinden akaryakıt alan bir tankerden, Marmara Denizi açıklarında küçük teknelere kaçak akaryakıt boşaltıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yakıt tankerini havadan ve denizden takibe alan ekipler, tankerden teknelere aktarılan akaryakıtın İstanbul Yenikapı sahilinde bekleyen minibüslerin içerisindeki fiber tanklara boşaltıldıktan sonra çeşitli ilçelerdeki TIR garajlarında piyasaya sürüldüğünü belirledi.

Polis evsiz kılığına girdi

Evsiz kılığına giren bir polis de bölgedeki tüm faaliyetleri çete üyelerini şüphelendirmeden izledi. Gerekli fiziki takibin yapılmasını ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis helikopteri ve polis teknelerinin desteğiyle, dün gece karada ve denizde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Akaryakıt çetesinin denizden aldıkları kaçak akaryakıtı Yenikapı'dan karaya çıkarttığının belirlenmesi üzerine polis buraya gizli kamera düzeneği kurdu.

Tanker, tekne ve minibüste yapılan aramalarda 396 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçakçılıkta kullanılan, 1 tanker, 1 tekne ve 1 minibüse de el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akaryakıt çetesinin denizden aldıkları kaçak akaryakıtı Yenikapı'dan karaya çıkarttığının belirlenmesi üzerine polis buraya gizli kamera düzeneği kurdu.