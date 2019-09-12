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Evren varsayılandan daha genç olabilir

Almanya'da Max Plank Enstitüsünde görevli bilim adamı Inh Jee liderliğindeki ekibin Hubble Sabiti'ni 82,4 kabul ederek yaptığı hesaplama, evrenin 13,7 değil yaklaşık 11,4 milyar yıl yaşında olabileceğini ortaya koydu

12 Eylül 2019 Perşembe 23:39
Evren varsayılandan daha genç olabilir

WASHINGTON (AA) - Evrenin hesap edilenden yaklaşık iki milyar yıl daha genç olabileceği bildirildi.

Almanya'da Max Plank Enstitüsü'nde görevli bilim adamı Inh Jee liderliğindeki ekibin Hubble Sabiti'ni 82,4 kabul ederek yaptığı hesaplama, evrenin 13,7 değil yaklaşık 11,4 milyar yıl yaşında olabileceğini ortaya koydu.

Jee ve ekibinin bu hesaplamayı evrenin daha hızlı genişlediği teorisine dayanarak yaptığı belirtildi.

Çalışmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı.

Hubble Sabiti 70 varsayılarak evrenin 13,7 milyar yıl yaşında olduğu hesap ediliyor ve bu hesap genel kabul görüyor.

Evrenin yaşını hesap etmek için kullanılan denklemdeki bir değer olan Hubble Sabiti, ismini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alıyor.

Evrenin varsayılandan daha hızlı genişlemesi, mevcut durumuna daha çabuk ulaştığı, dolayısıyla daha genç olduğu anlamına geliyor.


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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 23:39
  1. evren
  2. YAŞ

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