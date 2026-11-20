Altındaki düşüşte doların küresel çapta değer kazanmasının da etkili olduğunu belirten Şener, euro/dolar paritesinin bir hafta önce 1,13 seviyelerinde olduğunu, son durumda ise 1,09 seviyesine gerilediğini söyledi. Dolar endeksinin de 103 seviyelerine yükseldiğine dikkat çeken Şener, ABD'de yükselen tahvil faizleri ve faiz artırım beklentisinin bir araya gelerek altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını dile getirdi. Şener, petrol fiyatları, devam eden savaşlar ve enflasyon endişelerinin de piyasalardaki hareketlilikte etkili olduğunu belirtti. İran ile ABD arasındaki gerginlik ve Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesinin belirsizlikleri artırdığını ifade etti.