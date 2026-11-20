Altın yatırımcılarının en çok merak ettiği konulardan birinin mevcut seviyelerin alım fırsatı olup olmadığı olduğunu belirten Şener, 5 bin 500 TL seviyelerinin, hatta bu seviyenin altının da görülebileceğini söyledi. Ancak gelebilecek bir haber akışının piyasadaki tabloyu tamamen değiştirebileceğini vurgulayan Şener, altının yeniden 4 bin 200 doların üzerine çıkabileceğini, bunun da gram altında 6 bin 200 TL seviyelerinin yeniden görülmesi anlamına geleceğini ifade etti. Bu nedenle mevcut seviyeler için doğrudan alım tavsiyesinde bulunmanın doğru olmayacağını belirten Şener, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.