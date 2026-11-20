Özgür Özel ise Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis çatısı altında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na ilişkin, şunları söyledi: “İlk günden beri şunu söyledik; bizim içinde bulunduğumuz komisyondan kimse korkmasın. Bir eksiklik, bir yanlışlık varsa onu söyleriz. Analar ağlamasın diye, şehitler gelmesin diye, terör bitsin diye biz bu işin içindeyiz. Kimsenin kişisel ajandasının parçası olmayız dedik. 28'nci madde uygulandığında Türkiye'de serbest siyasetin önünde engellerin kalmayacağı, kimsenin bir cezalandırma yöntemi olarak tutuklanamayacağı, gazetecilerin içeri atılamayacağı, mahkeme kararlarına, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına kimsenin direnemeyeceği, söz söylemenin suç olmayacağı, akademisyeninden gazetecisine, siyasetçisinden sade vatandaşına kadar tüm özgürlüklerin sağlanacağı bir süreç varken ve bunun altına herkes imza atmışken beylerin ağzından ne demokrasi duyuyoruz, ne adalet duyuyoruz, ne kayyımların geri verilmesini duyuyoruz.”