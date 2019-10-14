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Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak evlilik, askerlik gibi nedenlerden dolayı işçi kıdem tazminatı alıp almayacağı çalışanlar tarafından sorgulanmakta. Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? İşte Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? sorusunun cevabı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:31
Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, kıdem tazminatına hak kazanma koşullarını belirtmiştir. Kural olarak işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa) işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak evlilik, askerlik gibi nedenlerden dolayı işçi kıdem tazminatı alıp almayacağı çalışanlar tarafından sorgulanmakta. Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? İşte Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? sorusunun cevabı.

İşsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeler, “4447” Sayılı yasa ile yapılmaktadır. Söz konusu yasa kapsamında; iş sözleşmesini kendi isteğiyle fesih eden işçinin (istifa), işsizlik ödeneğinden yararlanması mümkün olamamaktadır. Feshin, evlilik veya taşınma gerekçesi ile yapılmış olması, işsizlik sigortası hakları bakımından geçerli olan uygulamayı değiştirmemektedir. Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş akdini sona erdirmesi. hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini feshetmesi ve kıdem tazminatını işverenden talep etmesi gerekir. Aksi halde bu haktan yararlanamaz. Kadın işçinin bu haktan yararlanabilmesi için iş sözleşmesinin devam ediyor olması şarttır.

Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken şartlar nelerdir?

İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

-İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

-İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

-Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,

-Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

-Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde işten ayrılma,

-İşçinin ölümü,

koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 07:31
  1. Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
  2. Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?
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