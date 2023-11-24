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Ekonomi Evlilik kredisi başlıyor! Yaş sınırında yeni detay
Ekonomi

Evlilik kredisi başlıyor! Yaş sınırında yeni detay

Yeniakit Publisher
2023-11-24 08:43:00 -
Evlilik kredisi başlıyor! Yaş sınırında yeni detay

Yılın sonuna doğru yaklaşmamızla birlikte evlenecek gençleri yakından ilgilendiren evlilik kredisi ile ilgili sorular gündeme geliyor. Konuya ilişkin ilk olarak şartların merak edildiği evlilik kredisinin uygulanması depremzedelerle başlanacak.

48 ay vadeli kredi, öncelikle 6 Şubat depremlerinde zarar gören dört şehir ve bazı ilçelerdeki gençlere kullandırılacak. Geri ödeme takviminde ilk taksit Haziran 2026’dan başlayacak. Krediyi kullanacakların yaş sınırı ve diğer ödemeler Fon yönetimince belirlenecek.

4.5 MİLYARLIK FON

Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olacak. Yönetim kadrosunda Hazine ve Maliye, Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor ile Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları yer aldı. Fonun gelirlerini petrol ve maden yasalarına göre tahsil edilen devlet hissesinin yüzde 20’si, kamu fon gelirlerinin yüzde 10’una ek olarak bağış ve yardımlar oluşturacak. 2023’ün rakamlarıyla Fon’un ilk gelir kaynağının 4.5 milyar lira olması bekleniyor. Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Orhan Ateş fondan sadece T.C. vatandaşlarının yararlanabileceğini belirtti.

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