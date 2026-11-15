Evlilik hayali 'gizli operasyon' tuzağına döndü: 1,9 milyon TL gitti

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden tanıştığı Bulgaristan uyruklu kadınla evlenmek isteyen yaşlı vatandaş, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin kurduğu dolandırıcılık ve şantaj tuzağında 1 milyon 914 bin TL kaybetti. Vatandaşın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma, 15 ilde eş zamanlı operasyonla sonuçlandı; gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Soruşturmayı, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Vatandaşın tanıştığı kadın Bulgaristan'da yaşıyor.

Evlenmek istediği kadını suçlu gösterdiler

Soruşturmada şüphelilerin, kendilerini polis diye tanıtıp vatandaşa, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklamaya, terör örgütlerine ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri belirlendi. Gizli bir operasyon yürütüldüğünü ve vatandaşın bu operasyona destek vermesi gerektiğini öne süren şüphelilerin bu yolla korku oluşturdukları tespit edildi.

Şantajla ve çeşitli vaatlerle yönlendirilen vatandaş, parayı farklı IBAN hesaplarına gönderdi.

Hesaplardaki işlem hacmi 724 milyon TL

Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemede, dolandırıcılık suçları kapsamında toplam 724 milyon TL finansal işlem hacmi tespit edildi. Suçtan elde edilen paraların yurt dışına kripto varlıklar ve farklı soğuk cüzdan hesapları üzerinden aktarıldığı belirlendi.

17 şüpheliye adli kontrol şartı, 6 tutuklama

Şüphelilerin yakalanması için 9 Kasım 2026'da 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi; 23 şüpheli gözaltına alındı. Üst, ikamet ve iş yeri aramalarında, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman ile dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Bunlardan 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 6 şüpheli ise nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaadiyle kandırmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. Polis, savcı ya da kamu görevlisi kimliğiyle para isteyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.