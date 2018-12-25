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Evli ve eşi çalışmayanlar için AGİ ne kadar 2019

Asgari ücret son dakika zammıyla birlikte 2019 asgari geçim indirimi ne kadar oldu, Asgari geçim indirimi (AGİ) oranlarında son durum ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 asgari ücret son dakika net 2 bin 20 TL olarak açıkladı. Peki yeni asgari ücret fiyatından sonra 2019 AGİ ne kadar oldu? Evli ve eşi çalışmayanlar için AGİ ne kadar 2019? İşte son dakika AGİ fiyatları...

25 Aralık 2018 Salı 13:02
Evli ve eşi çalışmayanlar için AGİ ne kadar 2019

Asgari ücret son dakika zammıyla birlikte 2019 asgari geçim indirimi ne kadar oldu, Asgari geçim indirimi (AGİ) oranlarında son durum ne? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019 asgari ücret son dakika net 2 bin 20 TL olarak açıkladı. Peki yeni asgari ücret fiyatından sonra 2019 AGİ ne kadar oldu? Evli ve eşi çalışmayanlar için AGİ ne kadar 2019? İşte son dakika AGİ fiyatları...

Asgari ücret 2019 zammı için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaydı. Komisyon 2019 asgari ücret son dakika net 2 bin 20 TL olarak açıkladı. Peki yeni asgari ücrete göre asgari geçim indirimi (AGİ) ne kadar oldu? AGİ bekar için ne kadar oldu? Evli ve eşi çalışan ve çalışmayan çocuklu agi fiyatları... İşte son dakika bekar için asgari geçim indirimi (AGİ) yeni fiyatları...

Asgari ücret 2019 zammı belli olmasıyla birlikte asgari geçim indirimi yani AGİ 2019’da ne kadar oldu?

İşte AGİ son dakika fiyatı

Bekar çalışan

AGİ 191.85 TL olacak.

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Asgari Geçim İndirimi tutarları Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

2018 asgari geçim indirimi-AGİ fiyatları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıkladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Asgari ücret tespit komisyonu son toplantımızda emeği ve alın teri ile ülkemize değer katan işçi ve işveren kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu nihai kararına göre 1 Ocak itibariyle brüt 2 bin 558 TL, net 2 bin 20 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmedik. Bu karar oy birliği ile alınmıştır. Bildiğiniz üzere bekar çocuksuz için, 3 çocuk ve evli olanlar için 2150 TL olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” Açıklamasında bulundu.

"Güzel bir ücret"

İşçi temsilcisi olarak yer alan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise yaptığı açıklamada, “98 gün evvel Malatya’da asgari ücreti 2000 TL’ye çekelim komisyon görüşlerini belirtsin dedik. TÜRK-İş ilk defa komisyon dışında. Bizim bir eşiğimiz vardı 2000 TL’yi aşma eşiği. Hedefimiz insanca yaşamak için bir ücret. Bu ücret mükemmel değil ancak güzel bir ücret.” İfadesini kullandı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:02
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