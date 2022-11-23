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Gündem Evli savcıdan, kadın savcıya mide bulandıran sözler! Böyle rezalet ne görüldü, ne duyuldu
Gündem

Evli savcıdan, kadın savcıya mide bulandıran sözler! Böyle rezalet ne görüldü, ne duyuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevli evli Cumhuriyet Savcısı A.K., Konya'nın Beyşehir ilçesinde görevli meslektaşı Ş.A.'ya platonik aşık oldu. Kadın savcının evini basıp dehşeti yaşattı. HSK o savcıyı açığa aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 11:38:00 -
Evli savcıdan, kadın savcıya mide bulandıran sözler! Böyle rezalet ne görüldü, ne duyuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde görevli evli Cumhuriyet Savcısı A.K., Konya'nın Beyşehir ilçesinde görevli meslektaşı Ş.A.'ya platonik aşık oldu. Kadın savcının evini basıp dehşeti yaşattı. HSK o savcıyı açığa aldı.

 

Edinilen bilgilere göre, Antalya Manavgat'ta görevli evli Cumhuriyet Savcısı A.K., Konya'nın Beyşehir ilçesinde görevli kadın Cumhuriyet Savcısı Ş.A.'ya platonik aşık oldu. Eşinin arabasıyla Beyşehir'e gidip Ş.A.'nın evine zorla giren A.K., kadın savcıya dehşeti yaşattı. "Seni istiyorum, çok güzelsin" diyerek üzerine çullanan savcı A.K., "Çok güzelsin neden başını kapatıyorsun" dedi. 

Karımı boşamam, birlikte yaşarız

Kendisini daha önce hiç görmeyen kadın savcıya "Ben seni gördüm yetmez mi" diyen savcı A.K., "Karımı çok seviyorum. Ondan boanmam, seninle de birlikte oluruz" dedi. "Seni daha önce hiç görmedim" diyen kadın savcı Ş.A.'nın kendisini istemediğine ikna olmayınca "Beni istemediğine yemin et" deyip Kur'an'a el basmasını istedi. Kadın savcının defalarca Kur'an'a el basmasının ardından evden çıkıp gitti.

Savcı hakkında soruşturma başlatıldı

Kadın savcının şikâyeti üzerine A.K. hakkında başlatılan soruşturmanın dosyası görev yeri Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yaşanan garip olay sonrası Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da harekete geçti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın oluruyla Cumhuriyet Savcısı A.K. hakkında inceleme ve soruşturma izni verildi.

HSK Teftiş Kurulu müfettişlerince yapılan inceleme sonucu rapor oluşturuldu. HSK 2. Dairesi, jet hızıyla toplanarak saplantılı savcının açığa alınmasına karar verdi.

 

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Yorumlar

Hayro

Bunlar nerede okumuşlar? Bunlar peygamber postuna oturup bize adalet mi dağıtacaklar? Nasıl olacak bu iş?

Ali

Gercek savcilari gorevden atarsiniz meydan boylelerine kalir.
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