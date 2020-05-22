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Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:52:38 -
Evlerinin yanışını gözyaşları içinde izlediler

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki 2 katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İsmet (69) ve Şerif Hanım Mutluay'a (65) ait Üreğil Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde iftar saatinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tüm evi saran alevlere müdahale eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Gözyaşları içinde evlerinin yanışını izleyen çifte, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yardım etti.

Yangında 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, Mutluay çiftini komşuları teselli etti.

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