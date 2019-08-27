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Evlerini yarasalar bastı

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27 Ağustos 2019 Salı 09:07
Evlerini yarasalar bastı

Ağrı’da evlerini yarasalar basan iki arkadaş, ilk şoku atlattıktan sonra ellerine aldıkları yastık ve süpürgelerle yarasaları dışarı çıkarmaya çalıştı


Ağrı Merkez Hürriyet Mahallesi Namık Sezgin Caddesi’nde bir apartmanın 5. katında oturan İrfan Avcı gece saat 01.00 sularında işten eve geldiği sırada evin içerisinde yarasalarla karşılaştı. İlk etapta paniğe kapılan Avcı, daha sonra uykuda olan ev arkadaşı Tugay Feyzioğlu’nu uyandırarak, yarasaları dışarıya çıkarmaya başladı. Ellerine aldıkları yastık ve süpürgelerle yaklaşık iki saatlik mücadeleyle evlerini yarasalardan temizleyen iki arkadaş geceyi uykusuz geçirdi.


Havaların sıcak olması sebebiyle gece pencereleri açık bırakarak uyuduklarını belirten Tugay Feyzioğlu, birkaç gün öncesinde evde bir ya da iki tane yarasa gördüklerini ancak durumu o zaman ciddiye almadıklarını ifade etti. Ancak bu sefer sayılarının bir hayli fazla olduklarını ve bu yüzden durum karşısında tedirgin olduklarını belirten Feyzioğlu, şu ana kadar apartmanda kendileri dışında başka kimsenin evini yarasaların basmadığını söyledi.


İtfaiye ekiplerinden yardım istediğini anlatan Feyzioğlu, oturdukları evin apartmanın en üst katında olması sebebiyle yarasaların çatıdan ya da ağaçlardan gelebileceğini ve durum karşısında tedirgin olduklarını belirtti.



"Bu hayvanlar virüs taşıyor olabilir"


Yarasaların virüs taşıyabileceğini ve kendileri için tehlike oluşturduğunu ifade eden Feyzioğlu, yaşadığı olayı şöyle anlattı:


“Dün gece saat 01.30 sularında arkadaşım eve geldi. Daha sonra beni uyandırdı. Evi yarasaların bastığını söyledi. Biz genelde hava sıcak olduğu için camları açık bırakarak uyuyoruz. Ben de panikleyip kalktım. Uykulu halde önce kuş falan sandım. Ancak salonu açıp bakınca birçok yarasa ile karşılaştım. İtfaiyeyi aradım. Onlar bir şey yapamayacaklarını söylediler. Biz de bunun üzerine arkadaşımla kendi imkanlarımızla uğraşıp, yarasaları dışarı çıkarmaya çalıştık. Tabi bu esnada da zarar vermemeye çalıştık. Ellerimizde yastık, havlu, süpürgelerle yaklaşık bir iki saatte dışarı çıkarabildik. Dört beş gündür sürekli karşılaşıyorduk. Ancak durum bu sefer ciddi. Şimdiye kadar apartmanda bizden başka kimsenin evinde böyle bir şey olmadı, tedirgin olduk. Sonuçta bu hayvanlar tehlikeli olabilirler. Virüs taşıyor olabilir. Kanla besleniyorlar. Biz uyurken ısırıp zarar verebilirler. Artık camı pencereyi açamaz olduk. Tıbben ne kadar zarar verirler bilmiyorum ama az çok yarasaların zararlı olabileceğini biliyoruz. Muhtemelen ya çatıda ya da yakınlarda yuvaları vardır. Ne sebeple buraya geliyorlar biz de anlamadık.”


Bir diğer ev sakini İrfan Avcı ise yarasaları görünce paniğe kapıldığını dile getirerek, yarasaların eve tekrar dolması ihtimaline karşı kapı ve pencerelerini açamadıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:07
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