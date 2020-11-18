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Yaşam Evlerine çağırdıkları seyyar satıcı adamı acımasızca darbettiler
Yaşam

Evlerine çağırdıkları seyyar satıcı adamı acımasızca darbettiler

Burdur'da evlerine çağırdıkları 42 yaşındaki seyyar satıcıyı acımasızca darbeden gençlerden 4'ü serbest bırakılırken 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 01:22:00 - 2020-11-18 01:23:34

Burdur'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) darbetti. Oflaz'ı döverken görüntüleri çıkan gençlerden 4'ü serbest bırakılırken, birinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Seyyar satıcıyı acımasızca dövdüler

Burdur'da 12 Kasım günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir grup gencin bir adamı darbettiği ihbarında bulunuldu. Gençler, 42 yaşındaki seyyar satıcı Osman Oflaz'ı evlerine çağırarak acımasızca darbettiler.

İhbar üzerine harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın faili olduğu belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. adlı 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Serbest bırakıldılar

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.

Darbedilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi. Oflaz'ın, kendisini darbeden kişiler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

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