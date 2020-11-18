Evlerine çağırdıkları seyyar satıcı adamı acımasızca darbettiler
Burdur'da evlerine çağırdıkları 42 yaşındaki seyyar satıcıyı acımasızca darbeden gençlerden 4'ü serbest bırakılırken 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Burdur'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) darbetti. Oflaz'ı döverken görüntüleri çıkan gençlerden 4'ü serbest bırakılırken, birinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Seyyar satıcıyı acımasızca dövdüler
Burdur'da 12 Kasım günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, bir grup gencin bir adamı darbettiği ihbarında bulunuldu. Gençler, 42 yaşındaki seyyar satıcı Osman Oflaz'ı evlerine çağırarak acımasızca darbettiler.
İhbar üzerine harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın faili olduğu belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. adlı 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.
Serbest bırakıldılar
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.
Darbedilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi. Oflaz'ın, kendisini darbeden kişiler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.