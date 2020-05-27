  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evlerinde kalan çocuklara doğum günü sürprizi

Bilecik’te bugün doğan ve Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara, Bilecik Belediyesinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:44:39 -
Evlerinde kalan çocuklara doğum günü sürprizi

Bilecik’te bugün doğan ve Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara, Bilecik Belediyesinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Bilecik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları tarafından doğum günü olan ve Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklara pasta alınarak, sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Doğum günü olan çocukların da sevincini paylaşan Bilecik Belediyesi çalışanları ellerindeki pasta ile ziyaret ettikleri çocukların doğum gününü kutlayarak, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in hediyeleri takdim ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı