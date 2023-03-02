‘Evlerin yapılmasını erteleyelim’ Sen çadırda değilsin tabi tuzu kuru Lütfü
Kentsel dönüşüme karşı çıkmasıyla bilinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin inşa süreci için yapılan çalışmalara da karşı çıktı.
Kentsel dönüşüme karşı çıkmasıyla bilinen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerin inşa süreci için yapılan çalışmalara da tepki gösterdi.
Savaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı inşaat çalışmaları ile ilgili "Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar." iddialarında bulundu.
Kentsel dönüşüme de karşı çıkmıştı
Hatay'da geçtiğimiz yıllarda yapılması planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkan Savaş, "Kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız." demişti.