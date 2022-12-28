Evleri mis gibi kokan arkadaşlarınızın temizlik sırrı: Evde kalıcı güzel koku, zengin ev kokusu! Tarihi tarifler

Evinizin misler gibi kokması için sizlerle iki yöntem paylaşacağız. Bu iki yöntem sayesinde eviniz misler gibi temizlik kokacak. Arkadaşlarınız o güzel temizlik kokusunun sırrını hep size soracaklar.

Evin güzel kokması için doğal yöntemler

Malzemeler:

Karbonat

Uçucu yağ

Çatal

Kavanoz ve kavanoz kapağı

Tornavida

Çekiç

Dekoratif mum

Banyonuzun, oturma odanızın veya yatak odanızın sürekli ferah kokması için harika bir çözüm bu.

1- Kavanozu yıkayın.

2- Kapağına 5-7 delik açın.

3- İçine karbonat dökün. 10 damla da uçucu yağ ekleyin. Çatalla iyice karıştırın.

4- Küçük mumu içine yerleştirip yakın.

5- Kapağını sıkıca kapatın.

6- İşte çevre dostu bir oda spreyi yaptınız! Hem ucuz hem de doğal ve zararsız.

Evet bu ilk yöntemdi.. Şimdi ise sizlerle başka bir yöntemi paylaşacağız. Bu yöntem sayesinde de eviniz misler gibi kokacak.

Bu yöntem yukarıdaki yöntemden çok daha ucuz ve çok daha kolay.

Bir tencereye veya tavaya su koyup kaynatın. Ardından içine portakal, muz ya da elma kabuğu ekleyin. Eğer varsa evinizde lavanta gibi hoş kokan bitkiler de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız bu karışımı evin içinde gezdirirseniz , evinizdeki kötü kokunun uçup gittiğini ve evinizin misler gibi koktuğunu hissedeceksiniz.

Evde kalıcı güzel koku: Bir tencereye veya tavaya su koyup kaynatabilirsiniz. Ardından içine portakal, muz ya da elma kabuğu koyabilirsiniz. Eğer varsa evinizde lavanta gibi hoş kokan bitkiler de olabilir. Hazırladığınız bu karışımı evin içinde gezdirirseniz evinizdeki kötü kokunun gittiğini ve ferah bir koku olduğunu göreceksiniz.

Temizlikte evin güzel kokması için: Bir tencereye veya tavaya su koyup kaynatabilirsiniz. Ardından içine portakal, muz ya da elma kabuğu koyabilirsiniz. Eğer varsa evinizde lavanta gibi hoş kokan bitkiler de olabilir. Hazırladığınız bu karışımı evin içinde gezdirirseniz evinizdeki kötü kokunun gittiğini ve ferah bir koku olduğunu göreceksiniz.

Banyonun mis gibi kokması için: Esanslı yağlardan da yardım alabilirsiniz. Sifon suyunun güzel kokması için esansiyel yağlar da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı çay ayağı yağı, lavanta yağı, gül yağı, portakal yağı gibi yağlardan koymanız banyonuzun mis gibi kokması için yeterli.

Halının güzel kokması için ne yapılır?

İnce bir tabaka halinde serptiğiniz karbonat halıda hapsolan kötü kokuları çekecektir. İsterseniz bir ölçek karbonata bir ölçek boraks katıp karıştırdıktan sonra birkaç damla sevdiğiniz bir esansiyel yağ katarak karıştırıp, halıya serpip bekletebilirsiniz. Böylelikle güzel bir koku da elde etmiş olursunuz.