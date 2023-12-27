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Siyaset Evlere şenlik İstanbul seçimi yorumu! Bu arkadaş ne içiyor bilen var mı?
Siyaset

Evlere şenlik İstanbul seçimi yorumu! Bu arkadaş ne içiyor bilen var mı?

Yeniakit Publisher
2023-12-27 09:33:00 - 2023-12-27 09:52:47
Evlere şenlik İstanbul seçimi yorumu! Bu arkadaş ne içiyor bilen var mı?

Karar TV yayınında konuşan Rawest Araştırma Direktörü Roj Girasun, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kazanma ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 60 oy oranıyla seçimi kazanacağını iddia eden araştırma şirketleri aynı yalanlarla yerel seçim için çalışıyor.

Milleti aptal yerine koymaktan bıkmıyorlar!

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların açılması tamamlanana kadar Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söyleyip rezil olan ancak şirketler yerel seçim için kolları sıvadı.

O şirketlerden Rawest Araştırma'nın Direktörü Roj Girasun, Karar TV canlı yayınında konuştu.

Girasun, "DEM Partisi aday çıkartmasa, İYİ Parti de aday çıkartsa bu durum İmamoğlu'nun kazanmasına yeterli mi?" sorusuna cevap verdi.

"Yetiyor gibi görünüyor." diyen Girasun, şu sözleriyle insanlarla alay etti:
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Hatta daha iddialı bir şey söyleyeyim. İmamoğlu’nun DEM Parti desteği olmadan bile bu seçimleri kazanma ihtimali var. Hem İYİ Parti’nin hem de DEM Parti’nin aday çıkarttığı bir durumda İmamoğlu’nun İYİ Parti ve DEM Parti desteği olmadan kazanma şansı var. Tabi ki burada partilerin adaylarının kim olacağı önemli.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bir kez daha söyleyeyim de günah benden gitsin şayet emeklinin Mağduriyeti ve yok sayılıp sadece memur kesimine kıyak yapıldığı süreç te AK parti maalesef topuğuna değil kafasına sıkıyor vesselam.
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