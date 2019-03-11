0553 313 94 23

Evlere para dolu zarf bırakıyor! Bu kez kameraya yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda evlere para dolu zarf bırakarak ortadan kaybolan hayırsever, bu kez Başakşehir'de ortaya çıktı.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:03
Evlere para dolu zarf bırakıyor! Bu kez kameraya yakalandı

Beyoğlu Hasköy'de geçen ay çoğunluğu gecekonduların bulunduğu evlerin kapılarının altından içerisinde bin TL bulunan zarflar bırakan kişiler bu kez Regaip Kandili gecesi Başakşehir'e bağlı Şahintepe'de ortaya çıktı. Mahallelilerin "Hızır" adını verdiği hayırsever adına çok sayıda eve para dolu zarf bırakan kişiler DHA kameraları tarafından görüntülendi. Zarfları alanlar hayırsever için "Allah razı olsun" derken, içinde bin TL bulunan zarfın üzerindeki notta, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.

Kim olduğu bilinmiyor 

Hasköy'de geçtiğimiz ay geceleri 3 kez gidip para dağıttıran kişiye mahalleli, "Hızır" adını vermişti. O işadamının halen kim olduğu bilinmiyor. Para dağıtanların bu kez adresi ise Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi oldu. Gece lüks araçlarla mahalleye gelenler daha sonra ikişerli halde dağılıp sokaklarda daha önceden belirledikleri evlere içerisinde bin TL olan zarfları dağıttı. Regaip kandili gecesi dağıtılan parayı sabah uyandıklarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimisi okur yazarlığı olmadığı için paraya dokunmazken kimisi ise zarfı alarak, gönderen kişi için dualar etti. Zarfları dağıtanlar ise, bir anda karşılarında gördükleri DHA muhabirinin "Kim bu hayırsever. Herkes merak ediyor" sorusuna yanıt vermeyerek, başka sokaklara girdiler.

Zarftaki notta dua istedi 

Çok sayıda eve dağıtılan zarfların üzerinde ise, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.

“Okumuşluğum yok paraya dokunmadım''

Bazı mahalle sakinleri o gece yaşananları anlattı. 75 yaşındaki Parlak Kalaycı, gözyaşları arasında dualar ederken, "Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacaktım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden bin TL çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, everine şenlik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin" diye konuştu.

Kadir Çeçen de "Lüks araçlarla geldiler. Saat bayağı ilerlemişti. Abiler geldi. Bir miktar zarflarda para bıraktılar. İhtiyaç sahibi olanları sordular. Ben de bildiklerimi söyledim. Onlar da bölge bölge dağıtmaya başladılar. Bu yardımı dağıtandan da dağıttırandan da Allah razı olsun" dedi. Şener Durmuş ise, "Bana gelen olmadı. Gelseler bana da verseler alırdım. Çok mağdur insanlar var. Allah razı olsun bu kişilerden" diye konuştu. Bir başka mahalle sakini Şahin Eren de "Bize uğrayan olmadı. Komşulardan duydum. Lüks araçlarla zarf dağıtmışlar. Bu mahallede kirasını veremeyenler var. Allah adamın işini rast getirsin. Allah razı olsun. Öyle adamın elini ayağını öpüp başımızın üstüne koysak azdır" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:03
  1. Başakşehir
  2. hayırsever
  3. zarf
  4. hızır

YORUM YAZ

  • SelimSelim57 dk önce
    Bunun arkasından da uyuşturucu çetesi çıkarsa şaşırmam.
  • Süleyman AskeriSüleyman Askeri1 sa önce
    Allah bu kişiden razı olsun.Ceddine rahmet etsin.Allah ona sağlık selamet versin.Kazancını artırsın.Bu millet içinde böyle kişiler var oldukça bu milletin sırtı yere gelmez, inşaallah.
  • AHMEDAHMED1 sa önce
    Zengin cimriler parayı kendileri kazanıyor zannediyorlar. Parayı onlara Allah verdi halbuki.
  • mehmetmehmet1 sa önce
    Cenabı ALLAHböyle kişileri cogaltsın burdanda ben dua ediyorum kardeşim yaratanım senden razı olsun..Hasret kaldıgımız özeliklerimizden

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma nedeni açıklandı
  1. Beşiktaş'ta deprem! Kadro dışı kalma..
  2. Avrasya’da buğday ve un üretiminde..
  3. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
  4. İsmet Özel, kalp krizi geçirdi
  5. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
  6. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
  7. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
  8. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
  9. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
  10. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
  11. Serbest piyasada altın fiyatları
  12. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
  13. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
  14. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
  15. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
  16. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
  17. Hırsızlık çetesi çökertildi
  18. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
  19. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
  20. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var