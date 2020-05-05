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Aktüel

Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:52:03 -
Evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Gürcistan uyruklu 2 şüpheli, 8 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Bahçelievler, Bakırköy, Şişli, Beylikdüzü ve Avcılar'da 8 evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlatan polis, güvenlik kamera görüntüleri sayesinde kimliklerini tespit ettiği Gerorgi K. (35) ve Giorgi T'yi (35) yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin bir binaya şapka ve maske takarak girdikleri anlar ile çaldıkları eşyalarla birlikte çıkışları görülüyor.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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