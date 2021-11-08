Evlerde yeni tehdit: Her gün 7000 kadarını içimize çekiyoruz!

Plastik kullanımı insan hayatında o kadar yaygın ki, araştırmalar her gün 7.000 kadar plastik partikül soluduğumuzu gösteriyor. Bu rakam, tahmin edilenden 100 kat fazla. Son derece hassas cihazlar kullanılarak yapılan araştırmada 10 mikron boyutunda partiküller hesaplandı. Bu, bir saç telinin kalınlığından 10 kat küçük. Araştırmada en fazla partikül 8 yaşındaki bir kız çocuğunun odasında bulundu. Odada halı, yatak takımı, oyuncaklar hep sentetik malzemelerden yapıldığı kaydedildi.

Sigara gibi zararlı

Solunum hastalıkları uzmanı profesör Anoop Chauhan, mikroplastiğin insan sağlığı üzerinde sigara gibi sayısız zararının olduğunu söyledi. Chauhan, “Vücudunuzda bu parçacıkların olması strese ve metabolizmada değişikliklere sebep olabilir, bağışıklığı, enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini azaltabilir, üreme kapasitesini etkileyebilir ve potansiyel olarak kanserojen olabilir” dedi. Araştırmaya liderlik eden çevre kirliliği uzmanı Dr. Fay Couceiro da evlerde solunan mikroplastik miktarının kendilerini şaşırttığını, bu konuda daha fazla araştırmalar yapılması gerektiğini ifade etti.