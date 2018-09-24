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Evlerde yaşanan kazalara karşı bebeklerde ilk yardım nasıl olmalı?

Olası ev içi kazalara ve yaralanmalara karşı aile bireylerinin “bebeklerde ilk yardım” kriterlerini bilmeleri ve yerinde müdahalelerini gerektiğini belirten Bakım Hizmetleri Hekimi Dr. Tayyar Vardar, büyük problemlerin yaşanmasının önüne geçilmesi için bebeklerde ilk yardımın öğrenilmesin şart olduğunu belirtti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 21:23
Evlerde yaşanan kazalara karşı bebeklerde ilk yardım nasıl olmalı?

Çocuklar para, düğme, boncuk gibi cisimler yuttuğunda anne babalar ne yapmalı? Olası ev içi kazalara ve yaralanmalara karşı aile bireylerinin “bebeklerde ilk yardım” kriterlerini bilmeleri ve yerinde müdahalelerini gerektiğini belirten Bakım Hizmetleri Hekimi Dr. Tayyar Vardar, büyük problemlerin yaşanmasının önüne geçilmesi için bebeklerde ilk yardımın öğrenilmesin şart olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili ailelere çok önemli bilgiler verdi.

Bebeklerde ilk yardım yapılırken ilk kuralın doğru müdahale olduğunu hatırlatan Dr. Tayyar Vardar, halk arasında kulaktan duyma bilgilerin bu süreçte kullanılmasının geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabileceği uyarısında da bulundu.

EVLERDE YAŞANAN KAZALARA KARŞI BEBEKLERDE İLK YARDIM NASIL OLMALI?

Bebeklerin ilk 6-8 aydan sonra hareketlenmeleri ve emeklemeleri ile birlikte ev içerisinde sıkça istenmeyen kazalar yaşanabilir. Bebeklerde ilk yardım kuralları işte bu durumda devreye girer ve bazı müdahaleler gerektirir.

SÜT KAÇMA, YABANCI CİSİM YUTMA SONRASI İLK YARDIM

Küçük bebeklerde en çok görülen tıkanmaların başında sütün nefes borusuna kaçması gelir. Bununla beraber bebeklerin ek gıdaya geçiş sürecinde yedikleri yemekler de tıkanmaların diğer önemli sebebidir. Ayrıca bebekler yerde buldukları küçük cisimleri, iğneleri, küçük bir oyuncak parçasını ya ağızlarına ya da burunlarına götürür. Bebeklerde yabancı cisim tıkanmalarının önüne geçmek için:

1. Beslenme sonrasında bebek bir süre yalnız başına bırakılmamalı,

2. Ek gıda verirken salatalık, havuç gibi parçalanması zor olan gıdalar, kuruyemiş ve şeker gibi yiyecekler asla verilmemelidir.

3. Bebeğin bulunduğu ortamda tesbih, boncuk, misket, bozuk para gibi riskli eşyalar bulundurulmamalıdır

4. Çocuklar oyuncakları ile oynarken takip edilmeli, özellikle balon gibi şişirilirken patlayıp parçalarının akciğere kaçma riski olan oyuncaklar 6 yaş altındaki çocuklara asla verilmemelidir.

5. Aile üyelerinin kullandığı ilaçlar bebeğin /çocuğun bulunduğu ortamlardan kaldırılmalıdır.

YABANCI CİSİM TIKANMALARINDA BEBEKLERDE İLK YARDIM NASIL OLMALI?

Solunum yoluna bir cismin kaçması son derece tehlikeli ve panik bir durumdur. Bu durumla karşılaşıldığında aile fertleri soğukkanlı olmalı.  Mümkünse müdahale ilk yardım eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalıdır.

Yabancı cisim tıkanmalarında yapılacak ilk yardım: Eğer bebek şüpheli bir tıkanma sonrasında nefes almıyorsa ve morarma başlamışsa hiç vakit kaybetmeden 112 aranmalıdır. 112 ekipleri gelene kadar bebeğin solunum yolunu açık tutmak için ağız içi kontrol edilmeli, yabancı cisim veya varsa sıvı temizlenmelidir.

Bebek nefes almıyorsa kesinlikle ağız yolundan hava verilmeye çalışılmamalıdır. Bebek yan yatırılarak sırtına el kubbe yapılarak kuvvetlice vurularak oluşacak basınçla yutulan cismin çıkartılması sağlanabilir.

Yine bebek yüz üstü kafası aşağı gelecek şekilde çevrilerek iki kürek kemiğinin arasına elin aya denen ilk kısmıyla 5 kere iterek ve sertçe vurularak kaçan cismin çıkartılmasına çalışılır.

Yapılan müdahaleye rağmen yutulan cisim çıkmıyor ise bebek bu sefer sırt üstü yatırılarak göbek deliğiyle kaburga arasındaki karın kısmına iki parmakla içeri ve ileri doğru 5 kere baskı yapılarak denenir. O sırada bilinçsizce müdahale etmeye kalkışmak, yutulan cismin daha aşağı doğru inmesine ve bebeğin soluk borusunun tamamen tıkanmasına neden olur.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 21:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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