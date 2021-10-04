Evlenme hazırlığındaydı! İşgalci İsrail'den bir alçaklık daha

İşgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs’te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs’ün Sur Bahir Mahallesi'nde yaşayan Muhammed el-Hatib’e, evinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Filistinli Hatib, yıkımın belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanı olmadığı için 2019'da inşa ettiği 80 metrekarelik evini kendi eliyle yıktı.

Hatib’in, evlenme hazırlığında olduğu ve ilkel yöntemlerle yıkmak zorunda kaldığı bu evde oturmaya hazırlandığı belirtildi.

İşgalci İsrail'in Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden terörist İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin işgalci İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, işgalci İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İşgalci İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun, "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.