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Yaşam Evlenme dairelerine başvurular nereden yapılır?
Yaşam

Evlenme dairelerine başvurular nereden yapılır?

Nikah başvurusu ikametgahın bulunduğu ilçede mi yapılır? | Evlenecek olan çiftler nikah başvurusunu nereden nasıl yapmaları gerektiğini merak ediyor. Pek çok kişi ikametgah adreslerine göre başvuru yapacaklarını araştırıyor. Peki, nikah başvurusu nereden yapılır? | Nikah işlemleri nasıl yapılır? | Nikah başvurusu bağlı bulunan belediyeye mi yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:39:00 -
Evlenme dairelerine başvurular nereden yapılır?

Dünya evine girmeye hazırlanan çiftler, nikah işlemleri için nereye nasıl başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, nikah başvurusu nereye yapılır?

Evlenme dairelerine başvurular nereden yapılır?

Evlenecek olan çiftler başvuru işlemlerini nereden yapacaklarını araştırıyor. Alınan karara göre artınk çiftlerin bağlı bulundukları il ve ilçelerdeki nikah memurluklarına başvuru şartı kalktı. Vatandaşlar arzu ettikleri nikah memurluğuna başvuru yapabilecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 81 il valiliğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla "Evlendirme İşlemleri" konulu genelge gönderdi.

Evlenme işlemlerinin, evlenecek erkek ve kadından birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu tarafından yürütüldüğü hatırlatılan genelgede, bu durumun, yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunan vatandaşlar açısından zorluklar yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu belirtildi.

Genelgede, kişilerin evlenmelerinde engel hallerinin bulunup bulunmadığına ilişkin tespitin, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) ve Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) üzerinden yapıldıktan sonra evlendirme memurlukları tarafından "Evlenme Ehliyet Belgesi" ve evlenmeye ilişkin diğer belgelerin düzenlediği ifade edildi.

"Günümüzde iletişim, ulaşım, şehir içi ve şehirler arası nüfus hareketliliği göz önüne alındığında, kişilerin bulunduğu yerdeki evlendirme memurluğuna müracaat ederek evlenme işlemlerinin yapılmasında herhangi bir sakınca görülmemektir" ifadesi kullanılan genelgede, istenilen il ve ilçeye evlenme başvurusunun yapılabileceği kaydedildi.

Yeni düzenlemeye göre, artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek.

Evlenmek isteyen çiftler, yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç) yapabilecek.

Evlenme başvuru işlemlerinin, herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesiyle bürokrasi ve vatandaşın yükü azalacak, hizmet sunum süreçleri kolaylaşacak.

 

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