Evlenen gençlere 73 bin TL

Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı, her yıl ocak ayında yükseliyor.

Bu sene, yüzde 122,93'e çıkan yeniden değerleme oranı yansıtılırsa, gençlerin alacağı tutar 16 bin 394 liradan, 36 bin 548 liraya çıkacak. Aylık ödemede alt sınır 282 lira 83 kuruştan, 630 lira 57 kuruşa; üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan, 6 bin 305 lira 22 kuruşa çıkacak.

3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise, 848 lira 50 kuruş olan alt sınır, 1891 lira 56 kuruşa; üst sınır 2828 lira 34 kuruştan, 6305 lira 22 kuruşa yükselecek.

Bu destekten faydalanabilmek için gereken şartlarla ilgili uzmanlar: “24 yaşına kadar hesabı açtırmış olmak, 27 yaşına gelmeden de evlenmiş olmak ve 36 boyunca da düzenli ödeme yapmış olmanız gerekiyor. Bunların sonucunda evlendikten sonra altı ay içinde evlilik cüzdanınızla başvuru yaparak devlet katkılı çeyiz paranızı alarak evlilik yolunuza devam edebiliyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.