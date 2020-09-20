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Aktüel Evlenecek olanlar, çareyi sahte altında buldu
Aktüel

Evlenecek olanlar, çareyi sahte altında buldu

Yükselen altın fiyatları nedeni ile düğün yapacak olanlar sahte altın takılara büyük rağbet gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 20:01:00 -
Evlenecek olanlar, çareyi sahte altında buldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle rekordan rekora koşan altında, fiyatların yükselmesi ile beraber düğün yapacak olan dar gelirli aileler, çözümü sahte altın takı almakta buluyor.

Taklit altıncıların işleri açıldı

Bursa'da sayıları her gün çoğalan taklit altın satıcılarının işlerinin açıldığı ifade edildi.

3 gerçek bileziğe 7 sahte bilezik

Altın fiyatlarının fazla olmasından dolayı talep edilen altınları alamayan vatandaşlar, örneğin 3 adet gerçek bilezik alırken, yanına ise 7 adet sahte bilezik alıyor.

Büyük rağbet görüyor

Vatandaşların büyük rağbet gösterdiği taklit altın takıları gerçeğinden ise ancak kuyumcuların ayırt edebiliyor.

"Düğün yapacak olanlar çok geliyor"

Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, altın fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşların sahte takılara yöneldiğini, bilhassa düğün yapacakların çok geldiğini belirtti.

"Kuyumcular ayırt edebiliyor"

Bakış, 3 adet gerçek bilezik alıp yanına da 7 adet sahte bilezik alındığını, bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmenin güç olduğunu, ancak kuyumcuların ayırt edebileceğini belirtti.

"Fiyatları uygun"

Hal böyle olunca vatandaşlar tarafından sahte altınların talep gördüğünü ifade eden Bakış, bu takıların fiyatlarının da uygun olduğunu, bilezikleri 15 ila 40 lira arasında sattıklarını, kolyelerin fiyatının ise 20 ila 50 lira arasında değiştiğini söyledi.

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