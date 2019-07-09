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Evlenecek çiftlere nefes aldıran kart

Katılım bankası Kuveyt Türk, evlilik harcamalarından eşya yenilemeye, eğitimden seyahate uzanan tüm masraflar için gerekli finansmanı İhtiyaç Kart’la müşterilerinin hizmetine sunuyor.

09 Temmuz 2019 Salı 10:54
Evlenecek çiftlere nefes aldıran kart

Katılım bankası Kuveyt Türk, evlilik harcamalarından eşya yenilemeye, eğitimden seyahate uzanan tüm masraflar için gerekli finansmanı İhtiyaç Kart’la müşterilerinin hizmetine sunuyor. İlk iki ayı ödemesiz olmak üzere 58 aya varan esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çeken kart, evlilik hazırlığında olan çiftlerden yoğun ilgi görüyor. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, ‘İhtiyaç Kart’la bireysel müşterilerinin ihtiyaç duydukları finansman talebini karşıladıklarını belirtti. Oral, şu görüşleri dile getirdi: “İki ayın sonunda kartın kullanım süresi doluyor. Bu sayede hem gerçek ihtiyaçlar karşılanmış hem de gereksiz harcamaların önüne geçilmiş oluyor. Tek çekim indirim imkânı sunan kartımızın 6 aydan 58 aya uzanan esnek taksit seçenekleri de bulunuyor. Bu özellik, ihtiyaç sahiplerinin ödemelerini bütçeleri için en uygun şekilde yapmalarına olanak tanıyor.”

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:54
  1. Katılım bankası Kuveyt Türk
  2. İhtiyaç Kart
  3. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılık
  4. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral
  5. Evlilik

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  • Ali Soyaltın Ali Soyaltın 22 dk önce
    Çok üzüldüm Kübra hanım siz evrim teorisini onaylar gibi sözler sarfetmişsiniz halbuki o ne kadar üniversitelerde okutulursa okutulsun neticede Allahı inkar eden sapık bir teoridir. LGBTye gelince Kur'anda Lut kavminin niçin helak edildiğini bir kez daha hatırlarsanız bunun bazı sapık bilim adamı kılıklı şeytanların bir oyunu olduğunu anlarsınız. Sizin kadın haklarını savunurken ne darwine ne de Lgbt ye ihtiyacınız yok. Allah sıratı mustakımden ayırmasın.

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