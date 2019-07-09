Evlenecek çiftlere nefes aldıran kart

Katılım bankası Kuveyt Türk, evlilik harcamalarından eşya yenilemeye, eğitimden seyahate uzanan tüm masraflar için gerekli finansmanı İhtiyaç Kart’la müşterilerinin hizmetine sunuyor. İlk iki ayı ödemesiz olmak üzere 58 aya varan esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çeken kart, evlilik hazırlığında olan çiftlerden yoğun ilgi görüyor. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, ‘İhtiyaç Kart’la bireysel müşterilerinin ihtiyaç duydukları finansman talebini karşıladıklarını belirtti. Oral, şu görüşleri dile getirdi: “İki ayın sonunda kartın kullanım süresi doluyor. Bu sayede hem gerçek ihtiyaçlar karşılanmış hem de gereksiz harcamaların önüne geçilmiş oluyor. Tek çekim indirim imkânı sunan kartımızın 6 aydan 58 aya uzanan esnek taksit seçenekleri de bulunuyor. Bu özellik, ihtiyaç sahiplerinin ödemelerini bütçeleri için en uygun şekilde yapmalarına olanak tanıyor.”